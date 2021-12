La historias detrás de los goles de Diego Armando Maradona a Inglaterra en el Mundial de México 1986 son varias y todas han sido contadas. Sin embargo, nunca está demás recordarlas para despertarle una sonrisa a cualquier amante del fútbol. Mucho menos si se trata de Hugo, fallecido esta mañana de un paro cardíaco.

No quedan adjetivos para definir el famoso Gol del Siglo. De hecho, la palabra "perfecto" le queda corta. Pero lo que pocos saben es que unos años atrás casi tenemos uno similar, que hubiera llegado primero pero sin la magnitud del que vino después. En 1980, cuando Pelusa solo tenía 19 años, el rival también era Inglaterra pero en un amistoso. El 10 dejó en el camino a varios de camiseta blanca, pero definió al segundo palo y se fue cerca.

Hugo tenía apenas 11 años, pero le bastaron para marcarle el error al jóven pero consagrado Diego. "¡Boludo!, no tendrías que haber tocado... Le hubieras amagado, si ya estaba tirado el arquero...". La respuesta del astro fue clarita: "¡Hijo de puta! Vos porque lo estabas mirando por televisión...". "No, Pelu, si vos le amagabas, enganchabas para afuera y definías con derecha, ¿entendés?", replicó el Turco. Claramente entendió.

Seis años más tarde, Maradona se despachó con el gol más lindo que nuestros ojos vieron hasta el día de hoy. "En el momento no me acordé de aquello que me había dicho mi hermano el Turco, pero sí me di cuenta de que, aunque sea inconscientemente, algo de eso me había venido a la cabeza", explicó Diego. Todo lo contó el propio astro en su libro autobiográfico.