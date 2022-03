¡Se le filtró el tema a Paulo Londra! El joven cordobés, que vuelve a la escena musical tras más de dos años, presenta el tema Plan A, aunque, horas antes de su estreno, la canción habría sido difundida (lo confirmaremos cuando se publique).

+Paulo Londra "Plan A": ¿A qué hora se estrena HOY la canción del argentino?

Paulo estuvo mucho tiempo inhabilitado para hacer música, debido a un juicio con Big Ligas (su ex productora), y no perdió el tiempo: no tardó demasiado en salir a la cancha y el León ya generó demasiadas expectativas en sus millones de fanáticos de todo el mundo.

En el audio que se divulgó, la intro del tema es la misma a la canción que se escucha en el teaser que se presentó en las cuentas oficiales del cantante. Lo que llamó la atención fue la instrumental, algo totalmente distinto a lo que Paulo venía proponiendo: rockera. Para chequear esto, habrá que esperar...

