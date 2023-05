Selección Argentina Sub 20

Daniel Bameyi es el capitán de Nigeria en el Mundial Sub 20 y se hizo noticia por su escandalosa insripción. El jugador juvenil inventó un club que no existe para poder jugar el torneo.

La noticia recorrió todos medios y los portales digitales del mundo. Todavía no se definió si habrá una sanción para el futbolista o para la Federación de Fútbol de Nigeria.

¿Quién es Daniel Bameyi y qué edad tiene?

El jugador Daniel Bameyi se hizo tendencia por inventar un equipo al momento de inscribirse en el Mundial Sub 20. Se trata de un futbolista de apenas 17 años, juega como defensor central en la Selección de Nigeria Sub 20 y es el capitán.

¿Dónde juega el capitán de la Selección Nigeriana Sub 20, Daniel Bameyi?

Según indicó el futbolista y la federación al momento de la inscripción, juega en el Yum Yum FC. Mediante una investigación, se encontró que ese equipo no existe y que fue un invento para poder participar del Mundial Sub 20. No se sabe dónde juega realmente, o si actualmente tiene club.