En Bolavip te contamos sobre los partidos que puedes disfrutar en este fin de semana. Del viernes 15 al domingo 17 de diciembre habrá partidos de fútbol tanto en Sudamérica como en Europa, así como también de otras disciplinas. A continuación, puedes ver la agenda deportiva con horarios y canales para ver todo en vivo.

Se definen los torneos del fútbol sudamericano en países como Argentina, Ecuador y Uruguay. A su vez, durante todo el fin de semana puedes ver toda la actividad de las cinco grandes ligas de Europa en donde habrá partidos para todos los gustos. También sigue el Mundial de Clubes en donde destaca el Al Ittihad de Marcelo Gallardo.

En el plano polideportivo, continúa la temporada regular de la NBA, la NFL, la Liga Nacional de Básquet y la Liga Argentina de Vóley. Además, puedes ver las definiciones de los torneos de pádel de la semana y las peleas de boxeo más importantes.

Agenda deportiva del viernes 15 de diciembre

Premier League

⚽ Nottingham Forest vs. Tottenham: Star+, ESPN, Paramount+, nbcsports.com, NBC Sports App, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, Telemundo Deportes En Vivo, USA Network, DAZN 1, DAZN España, Movistar+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 17:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 16:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 15:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 14:00 hs | 🇺🇸 PT 12:00 hs | 🇪🇸 21:00 hs

Serie A

⚽ Genoa vs. Juventus: Star+, ESPN México, CBS Sports Golazo, Paramount+, Movistar Liga de Campeones, Movistar+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 16:45 hs | 🇧🇴 🇻🇪 15:45 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 14:45 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 13:45 hs | 🇺🇸 PT 11:45 hs | 🇪🇸 20:45 hs

LaLiga de España

⚽ Osasuna vs. Rayo Vallecano: DGO, DSports, Sky HD, Blue To Go Video Everywhere, ESPN Deportes, ESPN+, M+ LALIGA TV, Movistar+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 17:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 16:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 15:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 14:00 hs | 🇺🇸 PT 12:00 hs | 🇪🇸 21:00 hs

Bundesliga

⚽ Borussia Mönchengladbach vs. Werder Bremen: Star+, ESPN 2, Sky HD, Blue To Go Video Everywhere, ESPN+, Movistar Liga de Campeones 2, Movistar+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 16:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 15:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 14:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 13:30 hs | 🇺🇸 PT 11:30 hs | 🇪🇸 20:30 hs

Ligue 1 de Francia

⚽ Mónaco vs. Olympique de Lyon: Star+, Fanatiz USA, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS, beIN SPORTS CONNECT, Eurosport 2 España, Eurosport Player España, DAZN España

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 17:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 16:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 15:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 14:00 hs | 🇺🇸 PT 12:00 hs | 🇪🇸 21:00 hs

Mundial de Clubes de la FIFA

⚽ Club León vs. Urawa Red Diamonds: FIFA+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 11:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 10:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 09:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 08:30 hs | 🇺🇸 PT 06:30 hs | 🇪🇸 15:30 hs

⚽ Al Ahly vs. Al Ittihad: FIFA+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 15:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 14:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 13:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 12:00 hs | 🇺🇸 PT 10:00 hs | 🇪🇸 19:00 hs

NBA

🏀 Charlotte Hornets vs. New Orleans Pelicans: League Pass, NBA TV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 21:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 20:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 19:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 18:00 hs | 🇺🇸 PT 16:00 hs | 🇪🇸 01:00 hs

🏀 Washington Wizards vs. Indiana Pacers: League Pass, NBA TV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 21:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 20:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 19:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 18:00 hs | 🇺🇸 PT 16:00 hs | 🇪🇸 01:00 hs

🏀 Philadelphia 76ers vs. Detroit Pistons: League Pass, NBA TV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 21:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 20:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 19:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 18:00 hs | 🇺🇸 PT 16:00 hs | 🇪🇸 01:00 hs

🏀 Toronto Raptors vs. Atlanta Hawks: League Pass, NBA TV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 21:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 20:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 19:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 18:30 hs | 🇺🇸 PT 16:30 hs | 🇪🇸 01:30 hs

🏀 Boston Celtics vs. Orlando Magic: League Pass, NBA TV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 21:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 20:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 19:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 18:30 hs | 🇺🇸 PT 16:30 hs | 🇪🇸 01:30 hs

🏀 San Antonio Spurs vs. Los Angeles Lakers: Star+, ESPN 2, League Pass, NBA TV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 21:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 20:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 19:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 18:30 hs | 🇺🇸 PT 16:30 hs | 🇪🇸 01:30 hs

🏀 Memphis Grizzlies vs. Houston Rockets: League Pass, NBA TV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 22:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 21:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 20:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 19:00 hs | 🇺🇸 PT 17:00 hs | 🇪🇸 02:00 hs

🏀 Phoenix Suns vs. New York Knicks: Star+, ESPN 2, League Pass, NBA TV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 00:30 hs (sábado 16) | 🇧🇴 🇻🇪 23:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 22:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 21:30 hs | 🇺🇸 PT 19:30 hs | 🇪🇸 04:30 hs

Euroliga

🏀 Barcelona vs. Olimpia Milano: DGO, DSports

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 16:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 15:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 14:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 13:30 hs | 🇺🇸 PT 11:30 hs | 🇪🇸 20:30 hs

Champions League Americas

🏀 Franca vs. Obras: DGO, DSports

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 18:40 hs | 🇧🇴 🇻🇪 17:40 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 16:40 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 15:40 hs | 🇺🇸 PT 13:40 hs | 🇪🇸 22:40 hs

🏀 Flamengo vs. Boca: DGO, DSports

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 21:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 20:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 19:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 18:00 hs | 🇺🇸 PT 16:00 hs | 🇪🇸 01:00 hs

Liga Nacional

🏀 Unión vs. Regatas: Básquet Pass TV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 20:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 19:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 18:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 17:00 hs | 🇺🇸 PT 15:00 hs | 🇪🇸 00:00 hs

🏀 Instituto vs. San Lorenzo: Básquet Pass TV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 21:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 20:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 19:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 18:00 hs | 🇺🇸 PT 16:00 hs | 🇪🇸 01:00 hs

Liga Argentina de Vóley

🏐 San Lorenzo vs. Obras de San Juan: TyC Sports Play

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 15:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 14:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 13:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 12:00 hs | 🇺🇸 PT 10:00 hs | 🇪🇸 19:00 hs

🏐 Defensores de Banfield vs. Tucumán de Gimnasia: TyC Sports Play

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 18:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 17:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 16:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 15:00 hs | 🇺🇸 PT 13:00 hs | 🇪🇸 22:00 hs

🏐 Boca vs. UPCN: TyC Sports Play

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 21:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 20:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 19:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 18:00 hs | 🇺🇸 PT 16:00 hs | 🇪🇸 01:00 hs

Boxeo

🥊​ Desde el Luna Park – Gustavo Lemos vs. Javier Clavero: TyC Sports, TyC Sports Play

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 21:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 20:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 19:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 18:30 hs | 🇺🇸 PT 16:30 hs | 🇪🇸 01:30 hs

🥊 Kevin ‘Gallo Negro’ Crespo vs. Héctor García Dolores: Star+, ESPN 3

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 23:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 22:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 21:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 20:00 hs | 🇺🇸 PT 18:00 hs | 🇪🇸 03:00 hs

Pádel

🎾 World Padel Tour – Cuartos de final del Master Final Barcelona: DGO, DSports

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 08:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 07:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 06:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 05:00 hs | 🇺🇸 PT 04:00 hs | 🇪🇸 12:00 hs

Agenda deportiva del sábado 16 de diciembre

Copa de la Liga Profesional

⚽ Final – Platense vs. Rosario Central: Star+, ESPN Premium, TNT Sports, ESPN 2 (excepto Argentina), ESPN Chile, Paramount+, ViX, Fanatiz USA

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 21:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 20:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 19:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 18:00 hs | 🇺🇸 PT 16:00 hs | 🇪🇸 01:00 hs

Premier League

⚽ Chelsea vs. Sheffield United: Star+, Paramount+, Peacock, DAZN España

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 12:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 11:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 10:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 09:00 hs | 🇺🇸 PT 07:00 hs | 🇪🇸 16:00 hs

⚽ Manchester City vs. Crystal Palace: Star+, ESPN, Paramount+, nbcsports.com, NBC Sports App, UNIVERSO, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, USA Network, DAZN España

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 12:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 11:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 10:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 09:00 hs | 🇺🇸 PT 07:00 hs | 🇪🇸 16:00 hs

⚽ Newcastle vs. Fulham: Star+, Paramount+, Peacock, DAZN España

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 12:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 11:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 10:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 09:00 hs | 🇺🇸 PT 07:00 hs | 🇪🇸 16:00 hs

⚽ Bournemouth vs. Luton Town: Star+, Paramount+, Peacock, DAZN España

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 12:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 11:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 10:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 09:00 hs | 🇺🇸 PT 07:00 hs | 🇪🇸 16:00 hs

⚽ Burnley vs. Everton: Star+, ESPN 2, Paramount+, Peacock, NBC, DAZN España

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 14:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 13:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 12:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 11:30 hs | 🇺🇸 PT 09:30 hs | 🇪🇸 18:30 hs

LaLiga de España

⚽ Celta de Vigo vs. Granada: Star+, ESPN 2, Sky HD, Blue To Go Video Everywhere, ESPN Deportes, ESPN+, M+ LALIGA TV, Movistar+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 10:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 09:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 08:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 07:00 hs | 🇺🇸 PT 05:00 hs | 🇪🇸 14:00 hs

⚽ Athletic Club vs. Atlético de Madrid: Star+, ESPN 2, Sky HD, Blue To Go Video Everywhere, ESPN+, M+ LALIGA TV, Movistar+, Movistar Plus+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 12:15 hs | 🇧🇴 🇻🇪 11:15 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 10:15 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 09:15 hs | 🇺🇸 PT 07:15 hs | 🇪🇸 16:15 hs

⚽ Sevilla vs. Getafe: DGO, DSports, Sky HD, Blue To Go Video Everywhere, ESPN Deportes, ESPN+, M+ LALIGA TV, Movistar+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 14:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 13:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 12:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 11:30 hs | 🇺🇸 PT 09:30 hs | 🇪🇸 18:30 hs

⚽ Valencia vs. Barcelona: DGO, DSports, Sky HD, Blue To Go Video Everywhere, ESPN Deportes, ESPN+, M+ LALIGA TV, Movistar+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 17:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 16:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 15:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 14:00 hs | 🇺🇸 PT 12:00 hs | 🇪🇸 21:00 hs

Serie A de Italia

⚽ Lecce vs. Frosinone: Star+, CBS Sports Golazo, Paramount+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 11:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 10:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 09:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 08:00 hs | 🇺🇸 PT 06:00 hs | 🇪🇸 15:00 hs

⚽ Napoli vs. Cagliari: Star+, ESPN 3, ESPN (excepto Argentina), CBS Sports Golazo, Paramount+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 14:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 13:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 12:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 11:00 hs | 🇺🇸 PT 09:00 hs | 🇪🇸 18:00 hs

⚽ Torino vs. Empoli: Star+, ESPN México, CBS Sports Golazo, Paramount+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 16:45 hs | 🇧🇴 🇻🇪 15:45 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 14:45 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 13:45 hs | 🇺🇸 PT 11:45 hs | 🇪🇸 20:45 hs

Bundesliga

⚽ Augsburgo vs. Borussia Dortmund: Star+, ESPN 3, Sky HD, Blue To Go Video Everywhere, ESPN+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 11:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 10:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 09:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 08:30 hs | 🇺🇸 PT 06:30 hs | 🇪🇸 15:30 hs

⚽ Mainz 05 vs. Heidenheim: Star+, Sky HD, Blue To Go Video Everywhere, ESPN+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 11:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 10:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 09:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 08:30 hs | 🇺🇸 PT 06:30 hs | 🇪🇸 15:30 hs

⚽ Bochum vs. Union Berlin: Star+, Sky HD, Blue To Go Video Everywhere, ESPN+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 11:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 10:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 09:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 08:30 hs | 🇺🇸 PT 06:30 hs | 🇪🇸 15:30 hs

⚽ Darmstadt 98 vs. Wolfsburgo: Star+, Sky HD, Blue To Go Video Everywhere, ESPN+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 11:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 10:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 09:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 08:30 hs | 🇺🇸 PT 06:30 hs | 🇪🇸 15:30 hs

⚽ RB Leipzig vs. Hoffenheim: Star+, Sky HD, Blue To Go Video Everywhere, ESPN+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 14:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 13:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 12:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 11:30 hs | 🇺🇸 PT 09:30 hs | 🇪🇸 18:30 hs

Ligue 1 de Francia

⚽ Le Havre vs. Niza: Star+, ESPN 2 México, Fanatiz USA, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS, beIN SPORTS CONNECT, Eurosport Player España

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 13:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 12:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 11:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 10:00 hs | 🇺🇸 PT 08:00 hs | 🇪🇸 17:00 hs

⚽ Lens vs. Reims: Star+, TV5MONDE América Latina, TV5MONDE, Fanatiz USA, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS, beIN SPORTS CONNECT, Eurosport Player España

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 17:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 16:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 15:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 14:00 hs | 🇺🇸 PT 12:00 hs | 🇪🇸 21:00 hs

Campeonato Uruguayo

⚽ Peñarol vs. Liverpool: Star+, VTV+, GOLTV, GolTV Español, Fanatiz USA

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 19:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 18:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 17:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 16:00 hs | 🇺🇸 PT 14:00 hs | 🇪🇸 23:00 hs

Amistoso internacional

⚽ México vs. Colombia: TUDN En Vivo, Canal 5 Televisa, Azteca Deportes En Vivo, Azteca 7, ViX, FOX Deportes, FOX Sports App, foxsports.com, TUDN USA, TUDN App, TUDN.com, UniMás, Univision NOW

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 21:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 20:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 19:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 18:00 hs | 🇺🇸 PT 16:00 hs | 🇪🇸 01:00 hs

NBA

🏀 Milwaukee Bucks vs. Detroit Pistons: League Pass, NBA TV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 20:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 19:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 18:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 17:00 hs | 🇺🇸 PT 15:00 hs | 🇪🇸 00:00 hs

🏀 Charlotte Hornets vs. Philadelphia 76ers: League Pass, NBA TV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 21:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 20:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 19:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 18:00 hs | 🇺🇸 PT 16:00 hs | 🇪🇸 01:00 hs

🏀 Cleveland Cavaliers vs. Atlanta Hawks: League Pass, NBA TV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 21:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 20:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 19:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 18:30 hs | 🇺🇸 PT 16:30 hs | 🇪🇸 01:30 hs

🏀 Minnesota Timberwolves vs. Indiana Pacers: League Pass, NBA TV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 22:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 21:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 20:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 19:00 hs | 🇺🇸 PT 17:00 hs | 🇪🇸 02:00 hs

🏀 Miami Heat vs. Chicago Bulls: Star+, ESPN 2, League Pass, NBA TV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 22:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 21:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 20:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 19:00 hs | 🇺🇸 PT 17:00 hs | 🇪🇸 02:00 hs

🏀 Golden State Warriors vs. Brooklyn Nets: League Pass, NBA TV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 22:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 21:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 20:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 19:30 hs | 🇺🇸 PT 17:30 hs | 🇪🇸 02:30 hs

🏀 Denver Nuggets vs. Oklahoma City Thunder: League Pass, NBA TV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 23:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 22:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 21:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 20:00 hs | 🇺🇸 PT 18:00 hs | 🇪🇸 03:00 hs

🏀 Portland Trail Blazers vs. Dallas Mavericks: League Pass, NBA TV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 23:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 22:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 21:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 20:00 hs | 🇺🇸 PT 18:00 hs | 🇪🇸 03:00 hs

🏀 Sacramento Kings vs. Utah Jazz: League Pass, NBA TV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 00:00 hs (domingo 17) | 🇧🇴 🇻🇪 23:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 22:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 21:00 hs | 🇺🇸 PT 19:00 hs | 🇪🇸 04:00 hs

🏀 Los Angeles Clippers vs. New York Knicks: Star+, ESPN 2, League Pass, NBA TV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 00:30 hs (domingo 17) | 🇧🇴 🇻🇪 23:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 22:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 21:30 hs | 🇺🇸 PT 19:30 hs | 🇪🇸 04:30 hs

Champions League Americas

🏀 Quimsa vs. Sao Paulo: DGO, DSports

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 20:40 hs | 🇧🇴 🇻🇪 19:40 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 18:40 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 17:40 hs | 🇺🇸 PT 15:40 hs | 🇪🇸 00:40 hs

🏀 Real Estelí vs. Halcones de Xalapa: DGO, DSports

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 23:10 hs | 🇧🇴 🇻🇪 22:10 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 21:10 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 20:10 hs | 🇺🇸 PT 18:10 hs | 🇪🇸 03:10 hs

Liga Nacional

🏀 Olímpico vs. Ferro: TyC Sports, TyC Sports Play, Básquet Pass

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 11:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 10:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 09:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 08:30 hs | 🇺🇸 PT 06:30 hs | 🇪🇸 15:30 hs

🏀 Peñarol vs. Gimnasia: Básquet Pass

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 21:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 20:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 19:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 18:00 hs | 🇺🇸 PT 16:00 hs | 🇪🇸 01:00 hs

Liga Argentina de Vóley

🏐 Once Unidos vs. River Plate: TyC Sports Play

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 11:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 10:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 09:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 08:00 hs | 🇺🇸 PT 06:00 hs | 🇪🇸 15:00 hs

🏐 Ciudad vs. Defensores de Banfield: TyC Sports Play

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 16:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 15:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 14:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 13:00 hs | 🇺🇸 PT 11:00 hs | 🇪🇸 20:00 hs

🏐 Tucumán de Gimnasia vs. Policial: TyC Sports Play

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 19:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 18:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 17:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 16:00 hs | 🇺🇸 PT 14:00 hs | 🇪🇸 23:00 hs

🏐 Monteros vs. Obras de San Juan: TyC Sports Play

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 22:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 21:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 20:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 19:00 hs | 🇺🇸 PT 17:00 hs | 🇪🇸 02:00 hs

Boxeo

🥊 Sandor Martín vs. Mohamed El Marcouchi: Star+, ESPN 2

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 16:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 15:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 14:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 13:30 hs | 🇺🇸 PT 11:30 hs | 🇪🇸 20:30 hs

🥊 Jesse ‘Bam’ Rodríguez vs. Sunny ‘Showtime’ Edwards: ESPN 3

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 23:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 22:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 21:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 20:00 hs | 🇺🇸 PT 18:00 hs | 🇪🇸 03:00 hs

🥊 David Morell Jr. vs. Sena ‘The African Assasin’ Agbeko: Star+, ESPN 2

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 23:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 22:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 21:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 20:00 hs | 🇺🇸 PT 18:00 hs | 🇪🇸 03:00 hs

🥊 Boxeo de Primera: TyC Sports, TyC Sports Play

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 23:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 22:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 21:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 20:00 hs | 🇺🇸 PT 18:00 hs | 🇪🇸 03:00 hs

Pádel

🎾 World Padel Tour – Semifinales del Master Final Barcelona: DGO, DSports

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 08:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 07:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 06:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 05:00 hs | 🇺🇸 PT 04:00 hs | 🇪🇸 12:00 hs

🎾 A1 Pádel Máster Final de Salta – semifinal: Star+, ESPN 3, DGO, DSports

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 19:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 18:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 17:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 16:00 hs | 🇺🇸 PT 14:00 hs | 🇪🇸 23:00 hs

Agenda deportiva del domingo 17 de diciembre

Premier League

⚽ Arsenal vs. Brighton: Star+, Paramount+, nbcsports.com, NBC Sports App, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, USA Network, DAZN España

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 11:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 10:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 09:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 08:00 hs | 🇺🇸 PT 06:00 hs | 🇪🇸 15:00 hs

⚽ Brentford vs. Aston Villa: Star+, ESPN, Paramount+, Peacock, DAZN España

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 11:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 10:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 09:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 08:00 hs | 🇺🇸 PT 06:00 hs | 🇪🇸 15:00 hs

⚽ West Ham vs. Wolverhampton: Star+, Paramount+, Peacock, DAZN España

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 11:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 10:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 09:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 08:00 hs | 🇺🇸 PT 06:00 hs | 🇪🇸 15:00 hs

⚽ Liverpool vs. Manchester United: Star+, ESPN, Paramount+, NBC, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, Peacock, DAZN España

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 13:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 12:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 11:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 10:30 hs | 🇺🇸 PT 08:30 hs | 🇪🇸 17:30 hs

LaLiga de España

⚽ Almería vs. Mallorca: DGO, DSports, Sky HD, Blue To Go Video Everywhere, ESPN Deportes, ESPN+, M+ LALIGA TV, Movistar+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 10:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 09:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 08:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 07:00 hs | 🇺🇸 PT 05:00 hs | 🇪🇸 14:00 hs

⚽ Real Sociedad vs. Real Betis: Star+, ESPN 3, Sky HD, Blue To Go Video Everywhere, ESPN Deportes, ESPN+, M+ LALIGA TV, Movistar+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 12:15 hs | 🇧🇴 🇻🇪 11:15 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 10:15 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 09:15 hs | 🇺🇸 PT 07:15 hs | 🇪🇸 16:15 hs

⚽ Las Palmas vs. Cádiz: DGO, DSports, Sky HD, Blue To Go Video Everywhere, ESPN Deportes, ESPN+, M+ LALIGA TV, Movistar+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 14:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 13:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 12:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 11:30 hs | 🇺🇸 PT 09:30 hs | 🇪🇸 18:30 hs

⚽ Real Madrid vs. Villarreal: Star+, ESPN (excepto Argentina), Sky HD, Blue To Go Video Everywhere, ESPN Deportes, ESPN+, M+ LALIGA TV, Movistar+, Movistar Plus+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 17:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 16:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 15:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 14:00 hs | 🇺🇸 PT 12:00 hs | 🇪🇸 21:00 hs

Serie A de Italia

⚽ AC Milan vs. Monza: Star+, ESPN, ESPN 2 (excepto Argentina y México), Paramount+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 08:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 07:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 06:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 05:30 hs | 🇺🇸 PT 03:30 hs | 🇪🇸 12:30 hs

⚽ Fiorentina vs. Hellas Verona: Star+, ESPN 2, Paramount+, CBS Sports Golazo

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 11:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 10:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 09:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 08:00 hs | 🇺🇸 PT 06:00 hs | 🇪🇸 15:00 hs

⚽ Udinese vs. Sassuolo: Star+, Paramount+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 11:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 10:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 09:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 08:00 hs | 🇺🇸 PT 06:00 hs | 🇪🇸 15:00 hs

⚽ Bologna vs. Roma: Star+, ESPN México, Paramount+, CBS Sports Golazo

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 14:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 13:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 12:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 11:00 hs | 🇺🇸 PT 09:00 hs | 🇪🇸 18:00 hs

⚽ Lazio vs. Inter: Star+, ESPN 2, Paramount+, CBS Sports Golazo

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 16:45 hs | 🇧🇴 🇻🇪 15:45 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 14:45 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 13:45 hs | 🇺🇸 PT 11:45 hs | 🇪🇸 20:45 hs

Bundesliga

⚽ Friburgo vs. Colonia: Star+, Sky HD, Blue To Go Video Everywhere, ESPN+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 11:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 10:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 09:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 08:30 hs | 🇺🇸 PT 06:30 hs | 🇪🇸 15:30 hs

⚽ Bayer Leverkusen vs. Eintracht Frankfurt: Star+, Sky HD, Blue To Go Video Everywhere, ESPN+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 13:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 12:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 11:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 10:30 hs | 🇺🇸 PT 08:30 hs | 🇪🇸 17:30 hs

⚽ Bayern Múnich vs. Stuttgart: Star+, Sky HD, Blue To Go Video Everywhere, ESPN+, DAZN USA

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 15:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 14:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 13:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 12:30 hs | 🇺🇸 PT 10:30 hs | 🇪🇸 19:30 hs

Ligue 1 de Francia

⚽ Nantes vs. Brest: Star+, ESPN 2, Fanatiz USA, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS, beIN SPORTS CONNECT, Eurosport Player España

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 09:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 08:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 07:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 06:00 hs | 🇺🇸 PT 04:00 hs | 🇪🇸 13:00 hs

⚽ Olympique de Marsella vs. Clermont: Star+, ESPN 2, Fanatiz USA, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS, beIN SPORTS CONNECT, Eurosport Player España

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 13:05 hs | 🇧🇴 🇻🇪 12:05 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 11:05 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 10:05 hs | 🇺🇸 PT 08:05 hs | 🇪🇸 17:05 hs

⚽ Lille vs. PSG: Star+, ESPN 2 México, Fanatiz USA, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS, beIN SPORTS CONNECT, Eurosport Player España, DAZN ESpaña

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 16:45 hs | 🇧🇴 🇻🇪 15:45 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 14:45 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 13:45 hs | 🇺🇸 PT 11:45 hs | 🇪🇸 20:45 hs

Liga MX

⚽ América vs Tigres UANL: TUDN, TUDN En Vivo, ViX, TUDN.com, TUDN App, TUDN USA, Univision NOW, Univision

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 22:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 21:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 20:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 19:30 hs | 🇺🇸 PT 17:30 hs | 🇪🇸 02:30 hs

Serie A de Ecuador

⚽ Liga de Quito vs. Independiente del Valle: Star+, GOLTV, GOLTV Play, GOLTV Español, Fanatiz USA

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 18:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 17:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 16:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 15:30 hs | 🇺🇸 PT 13:30 hs | 🇪🇸 22:30 hs

NBA

🏀 Boston Celtics vs. Orlando Magic: League Pass, NBA TV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 17:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 16:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 15:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 14:00 hs | 🇺🇸 PT 12:00 hs | 🇪🇸 21:00 hs

🏀 San Antonio Spurs vs. New Orleans Pelicans: League Pass, NBA TV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 17:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 16:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 15:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 14:30 hs | 🇺🇸 PT 12:30 hs | 🇪🇸 21:30 hs

🏀 Milwaukee Bucks vs. Houston Rockets: League Pass, NBA TV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 21:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 20:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 19:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 18:00 hs | 🇺🇸 PT 16:00 hs | 🇪🇸 01:00 hs

🏀 Phoenix Suns vs. Washington Wizards: League Pass, NBA TV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 22:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 21:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 20:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 19:00 hs | 🇺🇸 PT 17:00 hs | 🇪🇸 02:00 hs

🏀 Portland Trail Blazzers vs. Golden State Warriors: League Pass, NBA TV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 23:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 22:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 21:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 20:00 hs | 🇺🇸 PT 18:00 hs | 🇪🇸 03:00 hs

Champions League Americas

🏀 Sao Paulo vs. Nacional: DGO, DSports

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 20:40 hs | 🇧🇴 🇻🇪 19:40 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 18:40 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 17:40 hs | 🇺🇸 PT 15:40 hs | 🇪🇸 00:40 hs

🏀 Halcones de Xalapa vs. Gladiadores de Anzoátegui: DGO, DSports

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 23:10 hs | 🇧🇴 🇻🇪 22:10 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 21:10 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 20:10 hs | 🇺🇸 PT 18:10 hs | 🇪🇸 03:10 hs

Liga Nacional

🏀 La Unión vs Riachuelo: Básquet Pass TV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 22:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 21:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 20:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 19:00 hs | 🇺🇸 PT 17:00 hs | 🇪🇸 02:00 hs

Liga Argentina de Vóley

🏐 Ciudad vs. Once Unidos: TyC Sports Play

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 10:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 09:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 08:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 07:00 hs | 🇺🇸 PT 05:00 hs | 🇪🇸 14:00 hs

🏐 Defensores de Banfield vs. Policial: TyC Sports Play

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 13:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 12:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 11:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 10:00 hs | 🇺🇸 PT 08:00 hs | 🇪🇸 17:00 hs

🏐 UPCN vs. Tucumán de Gimnasia: TyC Sports Play

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 18:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 17:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 16:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 15:00 hs | 🇺🇸 PT 13:00 hs | 🇪🇸 22:00 hs

🏐 River vs. Monteros: TyC Sports Play

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 21:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 20:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 19:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 18:00 hs | 🇺🇸 PT 16:00 hs | 🇪🇸 01:00 hs

Pádel

🎾 World Padel Tour – Final del Master Final Barcelona: DGO, DSports

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 08:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 07:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 06:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 05:00 hs | 🇺🇸 PT 04:00 hs | 🇪🇸 12:00 hs

🎾 A1 Pádel Máster Final de Salta – final: Star+, ESPN 3, DGO, DSports

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 19:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 18:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 17:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 16:00 hs | 🇺🇸 PT 14:00 hs | 🇪🇸 23:00 hs

NFL

🏈 NFL Redzone: Star+, ESPN Extra

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 15:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 14:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 13:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 12:00 hs | 🇺🇸 PT 10:00 hs | 🇪🇸 19:00 hs

🏈 New England Patriots vs. Kansas City Chiefs: FOX Sports 3, FOX Sports México, NFL Game Pass Internacional en DAZN, Prime Video, Fubo

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 15:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 14:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 13:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 12:00 hs | 🇺🇸 PT 10:00 hs | 🇪🇸 19:00 hs

🏈 Los Angeles Rams vs. Washington Commanders: FOX Sports 2, NFL Game Pass Internacional en DAZN, Prime Video, CBS, Fubo

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 18:05 hs | 🇧🇴 🇻🇪 17:05 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 16:05 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 15:05 hs | 🇺🇸 PT 13:05 hs | 🇪🇸 22:05 hs

🏈 Buffalo Bills vs. Dallas Cowboys: FOX Sports 3, Canal Nueve, ViX, NFL Game Pass Internacional en DAZN, Prime Video, Fubo

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 18:25 hs | 🇧🇴 🇻🇪 17:25 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 16:25 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 15:25 hs | 🇺🇸 PT 13:25 hs | 🇪🇸 22:25 hs

🏈 Jacksonville Jaguars vs. Baltimore Ravens: Star+, ESPN 2, ESPN Extra, Fubo, NBC, Universo, Peacock, Movistar Deportes, Movistar Plus+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 22:20 hs | 🇧🇴 🇻🇪 21:20 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 20:20 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 19:20 hs | 🇺🇸 PT 17:20 hs | 🇪🇸 02:20 hs