La Temporada 2023/24 del Manchester United sigue en picada, y es que luego de la derrota ante Bayern Múnich finalizó último en su grupo de Champions League, lo cual lo dejó fuera de toda competición europea de cara a la segunda mitad de la campaña. Y Paul Scholes señaló a Garnacho y Antony como culpables del flojo presente del club.

La leyenda de los Red Devils habló con la prensa inglesa, más precisamente en el medio TNT, y destacó que Garnacho y Antony son “dos jugadores bastante egoístas”, y los causantes de que Rasmus Hojlund no tenga ocasiones de gol en sus partidos.

“Una gran preocupación es saber de dónde vendrán los goles”, comentó Paul Scholes, luego de que el Manchester United vuelva a quedarse sin anotar ante Bayern Múnich. “Uno espera creatividad de sus jugadores de banda, Garnacho y Antony. Pero son dos jugadores bastante egoístas”, completó.

“Ellos no son jugadores que miran constantemente a sus compañeros. Son jugadores que piensan en convertir sus propios goles”, explicó el Colorado, que supo iniciar su carrera en el centro del ataque del Manchester United y retrasarse hasta terminar convirtiéndose en el mejor volante central en la historia del club.

Los números de Garnacho y Antony dejan que desear

Puede que en Argentina se esté expectante por cada acción de Garnacho, y que el golazo ante Everton haya tapado la visión general de las cosas, pero lo cierto es que sus números no son demasiados productivos, y lo mismo pasa con Antony.

El extremo argentino apenas tiene 19 años, es cierto, pero en 22 partidos disputados en la presente temporada, apenas ha convertido 3 goles y repartido 2 asistencias. Hablamos de números sumamente bajos para un extremo del Manchester United.

Y si nos vamos a Antony, la cosa es aún peor, ya que en 17 partidos en la actual campaña no registra ni goles ni asistencias con la camiseta de los Red Devils. Y, a diferencia de Garnacho, el United pagó 95 millones de euros por él un par de años atrás.

Tampoco hay gol en los 9 del Manchester United

Además, Scholes destaca que “una de las grandes preocupaciones es el centro delantero”, en referencia a la falta de gol de Rasmus Hojlund, Rashford o incluso Martial, cuando ingresan a jugar en esa posición.

“No somos capaces de crear chances para él [Hojlund]. Se que ha convertido cinco tantos en Champions League, pero no sumó ninguno en Premier, no ha tenido ninguna chance contra Bayern y no creo que las haya tenido el sábado [contra Bournemouth]”, afirmó Scholes.

Y si bien el United marcha sexto en la Premier League, a tres del Tottenham y a seis del Manchester City, apenas lleva 18 tantos convertidos por liga. Son menos de la mitad de los que tiene el mencionado rival de la ciudad, que lleva 38, y la mitad que el líder de la competición, el Arsenal de Arteta, que ha convertido 36 tantos hasta la fecha.

Es más, sólo cinco equipos (Nottingham Forest y Luton 17, Burnley 16, Crystal Palace 15 y Shieffield 12) han convertido menos goles que el United, y todos ellos se ubican del décimo quinto puesto de la Premier League hacia abajo.