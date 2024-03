Fue una semana muy dura en gran parte de la zona central de la República Argentina. Las fuertes lluvias que tuvieron lugar entre lunes, martes y miércoles provocaron estragos en ciertos lugares del AMBA. Lanús fue una de las localidades más afectadas y allí se produjeron inundaciones que afectaron a los vecinos. Uno de ellos es Omar Gallardo, popularmente conocido como el Indio.

Gallardo se formó en San Lorenzo, debutó en la Primera del Ciclón de la mano del Coco Basile en 1999, permaneció en el club -con salidas a préstamo en el medio- hasta los 27 años hasta que quedó libre y tuvo un paso importante por el ascenso del fútbol argentino. Desde que largó el fútbol a los 37 años se desempeña como camillero de una clínica privada, vive con sus cuatro hijos en el barrio Diamante de Lanús y actualmente atraviesa una difícil situación ya que ingresó agua en su vivienda y tuvo pérdidas materiales irreparables.

“Fue imposible dormir bien porque escuchás un ruido y te despertás por miedo a que siga subiendo el agua; no se duerme bien. Encima, sigue lloviendo y todo empeora. La verdad es que la estamos pasando muy mal”, relató Omar Gallardo en diálogo con Infobae.

Además, agregó: “El agua me llegaba hasta los tobillos, dentro de la casa. Pero si voy a la calle, me pasa los gemelos. Yo estoy viviendo en Barrio Diamante desde hace 15 años. Conozco Lanús de punta a punta. Nadie me llamó desde el municipio. Nadie. Nadie se acercó a mi casa. Tampoco a las de mis vecinos que están en la misma que yo”.

“Trabajo en una clinica privada de camillero. No voy a poder solventar los gastos. Es imposible. Gracias a Dios los chicos de San Lorenzo están viendo si me pueden dar una mano y colaborando con algo. Pero es imposible comprar lo que perdí. Hoy en día, el lavarropas no lo puedo comprar. Si lo compro, no como durante un mes”, relató el Indio.

¿Qué perdió Gallardo en la inundación?

“Perdí un lavarropas, una heladera, varios colchones, roperos de mis hijos, así que son varias cosas. Además, tengo que tirar ropa porque está con barro. Es imposible usarla porque tiene un olor a podrido”, afirmó el ex volante de San Lorenzo.

Su paso por el fútbol

Gallardo contó cómo fueron sus inicios: “Soy de la cantera de San Lorenzo de Almagro. Jugué ahí hasta los 27 años. Luego, me dejaron libre. Me iba a préstamo, volvía. Salí nuevamente a préstamo y regresaba; así fue siempre. Debuté en Primera del Ciclón de la mano de Alfio Basile”.

“Estuve por Nueva Chicago, Chacarita Juniors, Almagro, Aldosivi, San Martin de San Juan, Atlético Tucumán, Brown de Puerto madryn, Estudiantes de San Luis, hasta que me retiré en Excursionistas en el 2017. En el Ascenso es como jugar en el potrero. En San Lorenzo tenés todo servido: toallas, boxers, canilleras, camisetas, botines. En cambio, en el Ascenso debés llevarte tus cosas. Así que está bueno porque aprendés un poco de todo”, concluyó el ex mediocampista del Ciclón.

¿Cómo ayudar a Omar Gallardo?

“Mis ex compañeros de San Lorenzo crearon una cuenta de Mercado Pago para que me puedan dar una mano. La gente que pueda, me ayuda depositando plata en esa cuenta”, dijo Gallardo.