Buenos Aires está bajo el agua. Durante toda la jornada del lunes, y en gran parte del martes, las fuertes lluvias hicieron estragos. Las calles de diferentes barrios se vieron afectadas por las precipitaciones, se inundaron varias localidades y fueron incontables los vehículos que quedaron varados en la vía pública por el fenómeno natural.

Si bien en la Copa de la Liga Profesional hubo partidos que se retrasaron en sus inicios por la cantidad de agua anegada en los estadios, como fueron los casos de Tigre vs. Lanús y Banfield vs. Vélez, quienes directamente no podrán afrontar sus compromisos serán los equipos de la B Metropolitana y la Primera C. Sobre todos los del AMBA.

Debido a que los alrededores, y también el campo de juego del Estadio Ciudad de Laferrere estaban repletos de agua, las autoridades decidieron suspender el compromiso entre el local y Sportivo Italiano. Lo mismo ocurrió con Fénix, que recibía a Deportivo Armenio en el cierre de la fecha 7 del Torneo Apertura de la B Metropolitana.

Así como en la tercera división del fútbol argentino hubo 2 partidos que se postergaron y por los que se aguarda su fecha de disputa, en la cuarta categoría ocurrió lo mismo con otros 9 compromisos. Solamente se llevará a cabo el duelo entre Central Córdoba de Rosario y Deportivo Paraguayo, el cual es correspondiente a la fecha 7 del Torneo Apertura.

Según indicaron desde el Servicio Meteorológico Nacional, las precipitaciones continuarán en la región del AMBA hasta el jueves 14 de marzo, pero irán mermando en sus cantidades. De hecho, para dicha jornada esperan que prácticamente sean completamente aisladas.

A raíz del efecto climático, en la Primera C debieron suspenderse los partidos que disputarían Leandro N. Alem vs. Centro Español, Central Ballester vs. Deportivo Español, Claypole vs. Altas, Juventud Unida vs Cambaceres, Lugano vs. Argentino de Rosario, Puerto Nuevo vs. Real Pilar, General Lamadrid vs. Berazategui, Mercedes vs. JJ Urquiza e Ituzaingó vs. Sportivo Barracas.