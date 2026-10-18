Alineaciones de Brighton y Crystal Palace para el duelo de la jornada 7 de la Premier League

Brighton y Crystal Palace se enfrentan este domingo 18 de octubre en el American Express Community Stadium por la Premier League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Brighton recibe a Crystal Palace este domingo 18 de octubre desde las 10:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 7 de la Premier League, se disputará en el American Express Community Stadium. Brighton viene de ganarle 2-0 a Sunderland y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos. Crystal Palace viene de ganarle 3-1 a Nottingham Forest y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

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