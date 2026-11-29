Crystal Palace recibe a Hull este domingo 29 de noviembre desde las 11:05 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la Premier League, se disputará en el Selhurst Park.
Crystal Palace llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Hull tratará de dar el golpe.
La actualidad de ambos equipos
En su último compromiso, Crystal Palace perdió 2-3 como visitante ante Coventry. El conjunto ocupa el puesto 20 con 7 puntos. Antes perdió 1-3 como local ante Liverpool.
Hull viene de ganar 2-0 como local ante Brighton. El equipo ocupa el puesto 12 con 14 puntos. Antes perdió 0-1 como visitante ante Arsenal.
El historial entre Crystal Palace y Hull
Crystal Palace y Hull se enfrentaron 18 veces en los últimos años: 7 triunfos de Crystal Palace, 3 de Hull y 8 empates.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|14/05/2017
|Crystal Palace vs. Hull
|4-0
|Premier League
|10/12/2016
|Hull vs. Crystal Palace
|3-3
|Premier League
|25/04/2015
|Crystal Palace vs. Hull
|0-2
|Premier League
|04/10/2014
|Hull vs. Crystal Palace
|2-0
|Premier League
|28/01/2014
|Crystal Palace vs. Hull
|1-0
|Premier League
|23/11/2013
|Hull vs. Crystal Palace
|0-1
|Premier League
|05/03/2013
|Crystal Palace vs. Hull
|4-2
|Championship
|27/11/2012
|Hull vs. Crystal Palace
|0-0
|Championship
|17/03/2012
|Crystal Palace vs. Hull
|0-0
|Championship
|20/08/2011
|Hull vs. Crystal Palace
|0-1
|Championship
Horario del partido
- Argentina: 11:05 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: Disney+ Premium
- Chile: ESPN, Disney+ Premium
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- España: DAZN, DAZN4 Spain, Movistar+
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Everton vs. Liverpool — domingo 29 de noviembre, 09:00 hs
- Sunderland vs. Tottenham — domingo 29 de noviembre, 11:05 hs
- Fulham vs. Bournemouth — domingo 29 de noviembre, 11:05 hs
- Brighton vs. Newcastle — domingo 29 de noviembre, 11:05 hs
- Arsenal vs. Man City — domingo 29 de noviembre, 13:30 hs
En síntesis
- Crystal Palace y Hull se enfrentan este domingo 29 de noviembre por la jornada 12 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Crystal Palace suma 7 puntos en el torneo.
- Hull suma 14 puntos en el torneo.