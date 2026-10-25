Alineaciones de Crystal Palace y Newcastle para el duelo de la jornada 8 de la Premier League

Crystal Palace y Newcastle se enfrentan este domingo 25 de octubre en el Selhurst Park por la Premier League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Crystal Palace recibe a Newcastle este domingo 25 de octubre desde las 11:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 8 de la Premier League, se disputará en el Selhurst Park. Crystal Palace viene de caer 0-5 ante Brighton y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Newcastle viene de caer 0-1 ante Aston Villa y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

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