Brighton y Newcastle se enfrentan este domingo 29 de noviembre, en el American Express Community Stadium, por la jornada 12 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Brighton recibe a Newcastle este domingo 29 de noviembre desde las 11:05 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la Premier League, se disputará en el American Express Community Stadium. Brighton viene de pegarse un cachetazo en Hull y necesita reaccionar rápido antes de que el segundo puesto se le escape. Newcastle, en cambio, llega con la urgencia de salir de la mitad de tabla para abajo.

Los locales pelean arriba y no pueden permitirse otro traspié si quieren sostener el ritmo de los puestos europeos. Para el Newcastle, el partido es una oportunidad de cortar una racha floja y empezar a mirar hacia arriba en la tabla.

La actualidad de ambos equipos

El Brighton venía sólido, con triunfos ante Brentford y Man City, pero la derrota 0-2 en campo de Hull le cortó el envión justo antes de este cruce. Aun así, el equipo está segundo con 22 puntos en 11 partidos, una campaña que lo mete de lleno en la pelea de arriba y que lo obliga a no relajarse de local.

El Newcastle no logra encontrar continuidad: empató con Arsenal, empató con Fulham y antes había caído ante Everton. Son apenas 13 puntos en 11 fechas, que lo dejan 13° y con la necesidad de sumar de visitante para no quedar demasiado lejos de la zona media.

El historial entre Brighton y Newcastle

El historial entre ambos tiene ventaja para el Brighton, que se impuso en 10 de los 24 enfrentamientos contra 6 del Newcastle, con 8 empates en el medio. En goles también manda el Brighton, 28 contra 22, aunque la diferencia no es abismal.

El duelo más reciente, en mayo pasado, lo ganó el Newcastle 3-1. Antes de eso hubo bastante paridad: un triunfo del Brighton, un empate y otra victoria del equipo de la gaviota, lo que muestra que en los últimos cruces ninguno se despegó demasiado.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 02/05/2026 Newcastle vs. Brighton 3-1 Premier League 18/10/2025 Brighton vs. Newcastle 2-1 Premier League 04/05/2025 Brighton vs. Newcastle 1-1 Premier League 02/03/2025 Newcastle vs. Brighton 1-2 FA Cup 19/10/2024 Newcastle vs. Brighton 0-1 Premier League 11/05/2024 Newcastle vs. Brighton 1-1 Premier League 02/09/2023 Brighton vs. Newcastle 3-1 Premier League 28/07/2023 Brighton vs. Newcastle 1-2 Premier League Summer Series 18/05/2023 Newcastle vs. Brighton 4-1 Premier League 13/08/2022 Brighton vs. Newcastle 0-0 Premier League

Horario del partido

Argentina: 11:05 hs

Por dónde ver el partido

Argentina: Disney+ Premium

Disney+ Premium Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium México: TNT Sports, Max

TNT Sports, Max Estados Unidos: Fubo, USA Network, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW

Fubo, USA Network, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW Centroamérica: Max

Max España: DAZN, DAZN2 Spain, Movistar+

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Everton vs. Liverpool — domingo 29 de noviembre, 09:00 hs

Sunderland vs. Tottenham — domingo 29 de noviembre, 11:05 hs

Fulham vs. Bournemouth — domingo 29 de noviembre, 11:05 hs

Crystal Palace vs. Hull — domingo 29 de noviembre, 11:05 hs

Arsenal vs. Man City — domingo 29 de noviembre, 13:30 hs

En síntesis

Brighton y Newcastle se enfrentan este domingo 29 de noviembre por la jornada 12 de la Premier League.

se enfrentan este domingo 29 de noviembre por la jornada 12 de la Premier League. El partido se transmitirá por Disney+ Premium .

. Brighton suma 22 puntos en el torneo.

suma 22 puntos en el torneo. Newcastle suma 13 puntos en el torneo.