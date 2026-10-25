Alineaciones de Manchester United y Bournemouth para el duelo de la jornada 8 de la Premier League

Manchester United y Bournemouth se enfrentan este domingo 25 de octubre en el Estadio Old Trafford por la Premier League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Manchester United recibe a Bournemouth este domingo 25 de octubre desde las 11:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 8 de la Premier League, se disputará en el Estadio Old Trafford. Manchester United viene de empatar 1-1 con Leeds y acumula 3 empates en sus últimos 3 partidos. Bournemouth viene de ganarle 2-0 a Sunderland y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

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