Alineaciones de Nottingham Forest y Arsenal para el duelo de la jornada 7 de la Premier League

Nottingham Forest y Arsenal se enfrentan este domingo 18 de octubre en el Estadio City Ground por la Premier League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Nottingham Forest recibe a Arsenal este domingo 18 de octubre desde las 12:30 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 7 de la Premier League, se disputará en el Estadio City Ground. Nottingham Forest viene de caer 1-3 ante Crystal Palace y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Arsenal viene de ganarle 2-1 a Leeds y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Nottingham Forest y Arsenal

Nottingham Forest (3-4-2-1): Matz Sels, Jair Cunha, Ousmane Diomande, Murillo, Dan Ndoye, Daniel Muñoz, James McAtee, Ibrahim Sangaré, Morgan Gibbs-White, Neco Williams, Liam Delap. DT: Oliver Glasner.

Arsenal (4-2-3-1): David Raya, Ben White, Ezri Konsa, Gabriel Magalhães, Riccardo Calafiori, Declan Rice, Martín Odegaard, Bruno Guimarães, Bukayo Saka, Kai Havertz, Eberechi Eze. DT: Mikel Arteta.

Bajas y ausentes de Nottingham Forest y Arsenal

Nottingham Forest:

Nicolò Savona (lesión de rodilla; vuelve a fines de octubre de 2026)

Igor Jesus (lesión en el gemelo; vuelve a fines de octubre de 2026)

Nikola Milenković (lesión de rodilla)

Arsenal:

Martín Zubimendi (golpe)

Piero Hincapié (lesión de tobillo; vuelve a fines de octubre de 2026)

William Saliba (lesión de espalda)

Christos Tzolis (lesión isquiotibial; vuelve a fines de octubre de 2026)

Louie Copley (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a fines de abril de 2027)

La previa de Nottingham Forest y Arsenal: todo lo que hay que saber

Día: domingo 18 de octubre

domingo 18 de octubre Hora: 12:30 (hora de Argentina)

12:30 (hora de Argentina) Estadio: Estadio City Ground

Estadio City Ground Historial: 100 cruces — Nottingham Forest ganó 28, Arsenal ganó 50 y empataron 22

100 cruces — Nottingham Forest ganó 28, Arsenal ganó 50 y empataron 22 Último antecedente: 17/01/2026: Nottingham Forest 0-0 Arsenal

17/01/2026: Nottingham Forest 0-0 Arsenal Próximo partido de Nottingham Forest: vs. Ipswich Town, viernes 23 de octubre

vs. Ipswich Town, viernes 23 de octubre Próximo partido de Arsenal: vs. Everton, sábado 24 de octubre