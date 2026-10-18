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Premier League

Alineaciones de Nottingham Forest y Arsenal para el duelo de la jornada 7 de la Premier League

Nottingham Forest y Arsenal se enfrentan este domingo 18 de octubre en el Estadio City Ground por la Premier League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Nottingham vs. Arsenal, Premier League
Nottingham vs. Arsenal, Premier League

Nottingham Forest recibe a Arsenal este domingo 18 de octubre desde las 12:30 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 7 de la Premier League, se disputará en el Estadio City Ground. Nottingham Forest viene de caer 1-3 ante Crystal Palace y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Arsenal viene de ganarle 2-1 a Leeds y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Nottingham Forest y Arsenal

Nottingham Forest (3-4-2-1): Matz Sels, Jair Cunha, Ousmane Diomande, Murillo, Dan Ndoye, Daniel Muñoz, James McAtee, Ibrahim Sangaré, Morgan Gibbs-White, Neco Williams, Liam Delap. DT: Oliver Glasner.

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Arsenal (4-2-3-1): David Raya, Ben White, Ezri Konsa, Gabriel Magalhães, Riccardo Calafiori, Declan Rice, Martín Odegaard, Bruno Guimarães, Bukayo Saka, Kai Havertz, Eberechi Eze. DT: Mikel Arteta.

Bajas y ausentes de Nottingham Forest y Arsenal

Nottingham Forest:

  • Nicolò Savona (lesión de rodilla; vuelve a fines de octubre de 2026)
  • Igor Jesus (lesión en el gemelo; vuelve a fines de octubre de 2026)
  • Nikola Milenković (lesión de rodilla)

Arsenal:

  • Martín Zubimendi (golpe)
  • Piero Hincapié (lesión de tobillo; vuelve a fines de octubre de 2026)
  • William Saliba (lesión de espalda)
  • Christos Tzolis (lesión isquiotibial; vuelve a fines de octubre de 2026)
  • Louie Copley (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a fines de abril de 2027)

La previa de Nottingham Forest y Arsenal: todo lo que hay que saber

  • Día: domingo 18 de octubre
  • Hora: 12:30 (hora de Argentina)
  • Estadio: Estadio City Ground
  • Historial: 100 cruces — Nottingham Forest ganó 28, Arsenal ganó 50 y empataron 22
  • Último antecedente: 17/01/2026: Nottingham Forest 0-0 Arsenal
  • Próximo partido de Nottingham Forest: vs. Ipswich Town, viernes 23 de octubre
  • Próximo partido de Arsenal: vs. Everton, sábado 24 de octubre
Redacción Bolavip
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