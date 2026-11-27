Nottingham Forest recibe a Chelsea este viernes 27 de noviembre desde las 17:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la Premier League, se disputará en el Estadio City Ground. Nottingham Forest viene de caer 0-2 ante Bournemouth y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Chelsea viene de caer 1-4 ante Leeds y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Nottingham Forest y Chelsea
Nottingham Forest (3-4-2-1): Matz Sels, Jair Cunha, Murillo, Nikola Milenković, Daniel Muñoz, Igor Jesus, James McAtee, Xaver Schlager, Morgan Gibbs-White, Neco Williams, Liam Delap. DT: Oliver Glasner.
Chelsea (4-2-3-1): Emiliano Martínez, Josh-Ko Acheampong, Wesley Fofana, Levi Colwill, Pep Chavarría, Moisés Caicedo, Cole Palmer, Roméo Lavia, Pedro Neto, Emanuel Emegha, Morgan Rogers. DT: Xabi Alonso.
Bajas y ausentes de Nottingham Forest y Chelsea
Nottingham Forest:
- Nicolás Domínguez (golpe; vuelve a principios de enero de 2027)
- Nicolò Savona (lesión de rodilla; vuelve a principios de diciembre de 2026)
- Callum Hudson-Odoi (lesión en la ingle)
Chelsea:
- Jorrel Hato (golpe; vuelve a principios de diciembre de 2026)
- Jamie Bynoe-Gittens (lesión de tobillo)
- Maxence Lacroix (lesión isquiotibial; vuelve a principios de enero de 2027)
- João Pedro (lesión muscular; vuelve a fines de noviembre de 2026)
- Reece James (lesión de rodilla; vuelve a mediados de enero de 2027)
La previa de Nottingham Forest y Chelsea: todo lo que hay que saber
- Día: viernes 27 de noviembre
- Hora: 17:00 (hora de Argentina)
- Estadio: Estadio City Ground
- Historial: 78 cruces — Nottingham Forest ganó 23, Chelsea ganó 31 y empataron 24
- Último antecedente: 04/05/2026: Chelsea 1-3 Nottingham Forest
- Próximo partido de Nottingham Forest: vs. Hull, miércoles 2 de diciembre
- Próximo partido de Chelsea: vs. Crystal Palace, miércoles 2 de diciembre