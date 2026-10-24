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Dónde ver EN VIVO Arsenal vs. Everton por la jornada 8 de la Premier League: TV y streaming online

Arsenal y Everton se enfrentan este sábado 24 de octubre, en el Emirates Stadium, por la jornada 8 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Arsenal vs. Everton, Premier League
Arsenal vs. Everton, Premier League

Arsenal recibe a Everton este sábado 24 de octubre desde las 11:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 8 de la Premier League, se disputará en el Emirates Stadium. El Arsenal llega con la ilusión de meter presión arriba de la tabla y no quiere desaprovechar la localía del Emirates. Enfrente tiene a un Everton que viene de un golpe duro y necesita reaccionar rápido para no alejarse de la mitad de tabla.

Para el Arsenal es una chance clara de acortar distancias con la punta, mientras que el Everton se juega no quedar enredado en la parte baja de la zona media.

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La actualidad de ambos equipos

El Arsenal llega como escolta, a tres unidades de la cima, después de un triunfo ajustado 1-0 ante Nottingham Forest que le permitió cortar la mala racha que había dejado la derrota goleada ante Brighton semanas atrás. Antes de ese tropiezo había sumado de local contra Leeds, así que el equipo muestra una base sólida aunque todavía con algún bache que corregir.

El Everton, en cambio, no logra encontrar continuidad. Cayó 0-2 de local frente al Chelsea en su presentación más reciente, un resultado que se suma al empate 2-2 que rescató como visitante ante Hull. El único triunfo de ese tramo llegó ante Ipswich Town, y esa irregularidad lo tiene relegado en la octava posición, lejos todavía de los puestos que le interesan.

El historial entre Arsenal y Everton

El historial entre ambos es amplio y favorece claramente al Arsenal, con 109 victorias contra 61 del Everton en 215 cotejos, además de 45 empates. La diferencia de gol también es contundente: 361 contra 250. En los enfrentamientos más recientes el dominio se mantiene parejo con ese patrón, con un triunfo 2-0 del Arsenal en el último cruce y apenas un resultado adverso en los últimos diez partidos.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
14/03/2026Arsenal vs. Everton2-0Premier League
20/12/2025Everton vs. Arsenal0-1Premier League
05/04/2025Everton vs. Arsenal1-1Premier League
14/12/2024Arsenal vs. Everton0-0Premier League
19/05/2024Arsenal vs. Everton2-1Premier League
17/09/2023Everton vs. Arsenal0-1Premier League
01/03/2023Arsenal vs. Everton4-0Premier League
04/02/2023Everton vs. Arsenal1-0Premier League
16/07/2022Arsenal vs. Everton2-0Club Friendlies
22/05/2022Arsenal vs. Everton5-1Premier League

Horario del partido

  • Argentina: 11:00 hs

Por dónde ver el partido

  • Argentina: Disney+ Premium
  • Sudamérica: Disney+ Premium
  • Estados Unidos: Fubo, USA Network, Telemundo, UNIVERSO
  • España: DAZN, DAZN1 Spain, Movistar+

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Aston Villa vs. Man City — sábado 24 de octubre, 08:30 hs
  • Coventry vs. Fulham — sábado 24 de octubre, 11:00 hs
  • Chelsea vs. Tottenham — sábado 24 de octubre, 13:30 hs
  • Liverpool vs. Brighton — domingo 25 de octubre, 11:00 hs
  • Manchester United vs. Bournemouth — domingo 25 de octubre, 11:00 hs
  • Hull vs. Brentford — domingo 25 de octubre, 11:00 hs
  • Crystal Palace vs. Newcastle — domingo 25 de octubre, 11:00 hs
  • Sunderland vs. Leeds — domingo 25 de octubre, 13:30 hs

En síntesis

  • Arsenal y Everton se enfrentan este sábado 24 de octubre por la jornada 8 de la Premier League.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
  • Arsenal suma 18 puntos en el torneo.
  • Everton suma 10 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
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