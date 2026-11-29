Everton y Liverpool se enfrentan este domingo 29 de noviembre, en el Hill Dickinson Stadium, por la jornada 12 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Everton recibe a Liverpool este domingo 29 de noviembre desde las 09:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la Premier League, se disputará en el Hill Dickinson Stadium. El derbi de Merseyside llega con el Liverpool necesitado de reafirmar su lugar entre los de arriba y un Everton que viene de un golpe duro y quiere responder justo en el partido más sensible del calendario.

Nadie necesita motivación extra para un clásico así, pero esta vez hay algo más: el Liverpool quiere mantener el ritmo de los candidatos y el Everton necesita cortar la mala racha antes de que la temporada se le complique.

La actualidad de ambos equipos

El Everton llega golpeado. La goleada 0-4 ante Brentford le cortó una racha positiva que incluía dos triunfos consecutivos, y ahora el equipo de Goodison Park migrado al Hill Dickinson necesita reaccionar rápido para no perder terreno en la tabla, donde marcha noveno con 16 puntos en 11 fechos.

El Liverpool, en cambio, llega lanzado. Viene de aplastar 4-0 al Manchester United y de ganar también en su visita a Crystal Palace, lo que le permitió dejar atrás la derrota ante Arsenal de principios de noviembre. Cuarto con 21 unidades, el equipo necesita sumar de visitante para meterse de lleno en la pelea de arriba.

El historial entre Everton y Liverpool

El historial general es amplio favorito para el Liverpool, que ganó 85 de los 207 duelos frente a los 54 del Everton, con 68 empates en el medio. La diferencia también se nota en los goles: 291 contra 224.

En los enfrentamientos recientes la tendencia se mantiene. De los últimos diez cruces, el Liverpool ganó seis, el Everton apenas dos y hubo dos empates, entre ellos el 2-2 de febrero de 2025 que le cortó una racha negativa al local de aquel partido.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 19/04/2026 Everton vs. Liverpool 1-2 Premier League 20/09/2025 Liverpool vs. Everton 2-1 Premier League 02/04/2025 Liverpool vs. Everton 1-0 Premier League 12/02/2025 Everton vs. Liverpool 2-2 Premier League 24/04/2024 Everton vs. Liverpool 2-0 Premier League 21/10/2023 Liverpool vs. Everton 2-0 Premier League 13/02/2023 Liverpool vs. Everton 2-0 Premier League 03/09/2022 Everton vs. Liverpool 0-0 Premier League 24/04/2022 Liverpool vs. Everton 2-0 Premier League 01/12/2021 Everton vs. Liverpool 1-4 Premier League

Horario del partido

Argentina: 09:00 hs

Por dónde ver el partido

Argentina: ESPN, Disney+ Premium

ESPN, Disney+ Premium Sudamérica: ESPN, Disney+ Premium

ESPN, Disney+ Premium México: FOX One, FOX+

FOX One, FOX+ Estados Unidos: Fubo, USA Network, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, SiriusXM FC

Fubo, USA Network, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, SiriusXM FC Centroamérica: FOX+

FOX+ España: DAZN, DAZN1 Spain, Movistar+

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Sunderland vs. Tottenham — domingo 29 de noviembre, 11:05 hs

Fulham vs. Bournemouth — domingo 29 de noviembre, 11:05 hs

Crystal Palace vs. Hull — domingo 29 de noviembre, 11:05 hs

Brighton vs. Newcastle — domingo 29 de noviembre, 11:05 hs

Arsenal vs. Man City — domingo 29 de noviembre, 13:30 hs

En síntesis

Everton y Liverpool se enfrentan este domingo 29 de noviembre por la jornada 12 de la Premier League.

se enfrentan este domingo 29 de noviembre por la jornada 12 de la Premier League. El partido se transmitirá por ESPN y Disney+ Premium .

y . Everton suma 16 puntos en el torneo.

suma 16 puntos en el torneo. Liverpool suma 21 puntos en el torneo.