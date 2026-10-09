Dónde ver EN VIVO Chelsea vs. Bournemouth por la jornada 6 de la Premier League: TV y streaming online

Chelsea y Bournemouth se enfrentan este sábado 10 de octubre, en el Estadio Stamford Bridge, por la jornada 6 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Chelsea recibe a Bournemouth este sábado 10 de octubre en el Estadio Stamford Bridge por la sexta jornada de la Premier League.

Chelsea llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Bournemouth tratará de dar el golpe.

Horario del partido

Argentina: 11:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

En su último compromiso, Chelsea perdió 0-3 como visitante ante Brentford. El conjunto marcha 10° con 7 puntos. Antes empató 2-2 como local ante Hull.

Bournemouth viene de perder 0-1 como local ante Liverpool. El equipo ocupa el puesto 17 con 3 puntos. Antes empató 2-2 como local ante Brentford.

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El historial entre Chelsea y Bournemouth

Chelsea y Bournemouth se enfrentaron 21 veces en los últimos años: 12 triunfos de Chelsea, 4 de Bournemouth y 5 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 30/12/2025 Chelsea vs. Bournemouth 2-2 Premier League 06/12/2025 Bournemouth vs. Chelsea 0-0 Premier League 14/01/2025 Chelsea vs. Bournemouth 2-2 Premier League 14/09/2024 Bournemouth vs. Chelsea 0-1 Premier League 19/05/2024 Chelsea vs. Bournemouth 2-1 Premier League 17/09/2023 Bournemouth vs. Chelsea 0-0 Premier League 06/05/2023 Bournemouth vs. Chelsea 1-3 Premier League 27/12/2022 Chelsea vs. Bournemouth 2-0 Premier League 27/07/2021 Bournemouth vs. Chelsea 1-2 Club Friendlies 29/02/2020 Bournemouth vs. Chelsea 2-2 Premier League

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Arsenal vs. Leeds — sábado 10 de octubre, 08:30 hs

Sunderland vs. Brighton — sábado 10 de octubre, 11:00 hs

Ipswich Town vs. Fulham — sábado 10 de octubre, 11:00 hs

Aston Villa vs. Brentford — sábado 10 de octubre, 11:00 hs

Manchester United vs. Tottenham — sábado 10 de octubre, 13:30 hs

Hull vs. Everton — domingo 11 de octubre, 10:00 hs

Crystal Palace vs. Nottingham Forest — domingo 11 de octubre, 10:00 hs

Liverpool vs. Man City — domingo 11 de octubre, 12:30 hs

Coventry vs. Newcastle — lunes 12 de octubre, 16:00 hs

En síntesis