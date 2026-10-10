Dónde ver EN VIVO Hull vs. Everton por la jornada 6 de la Premier League: TV y streaming online

Hull y Everton se enfrentan este domingo 11 de octubre, por la jornada 6 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

El domingo 11 de octubre la Premier League tiene un cruce de media tabla que puede mover varios puestos: Hull recibe a Everton con la idea de cortar una racha floja.

Ninguno de los dos pasa por un gran presente, pero los puntos en juego valen doble porque ambos están mezclados en la zona media de la tabla y un triunfo los puede meter en otra pelea.

Horario del partido

Argentina: 10:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Hull llega sin ganar en sus últimos tres partidos: cayó 1-2 ante Newcastle de visitante y antes había empatado 2-2 con Chelsea y 0-0 con Aston Villa de local. Está décimo con 8 puntos en cinco fechas, números que lo dejan a mitad de camino entre pelear por algo más y mirar para abajo.

Enfrente aparece un Everton que llega algo mejor parado. Ganó su último partido 1-0 ante Ipswich Town en condición de local y antes había sumado dos empates, 0-0 con Tottenham y 2-2 con Manchester United. Con 9 puntos y el puesto octavo, llega como favorito a este partido y con la idea de no perder pisada en la tabla.

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El historial entre Hull y Everton

La historia entre ambos es claramente favorable a Everton: de los 12 antecedentes se quedó con 7 triunfos, Hull ganó apenas 2 y hubo 3 empates. La diferencia de gol también lo dice todo, 29 a 14 a favor del equipo visitante.

El antecedente más reciente es de 2022, cuando Hull cayó 2-3 frente a Everton. Antes de eso hubo una goleada 4-0 en 2017 y un 5-1 en 2010, siempre con el mismo signo dominante.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 08/01/2022 Hull vs. Everton 2-3 FA Cup 18/03/2017 Everton vs. Hull 4-0 Premier League 30/12/2016 Hull vs. Everton 2-2 Premier League 01/01/2015 Hull vs. Everton 2-0 Premier League 03/12/2014 Everton vs. Hull 1-1 Premier League 11/05/2014 Hull vs. Everton 0-2 Premier League 19/10/2013 Everton vs. Hull 2-1 Premier League 07/03/2010 Everton vs. Hull 5-1 Premier League 25/11/2009 Hull vs. Everton 3-2 Premier League 23/09/2009 Hull vs. Everton 0-4 League Cup

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Manchester United vs. Tottenham — sábado 10 de octubre, 13:30 hs

Crystal Palace vs. Nottingham Forest — domingo 11 de octubre, 10:00 hs

Liverpool vs. Man City — domingo 11 de octubre, 12:30 hs

Coventry vs. Newcastle — lunes 12 de octubre, 16:00 hs

En síntesis

Hull y Everton se enfrentan este domingo 11 de octubre por la jornada 6 de la Premier League.

se enfrentan este domingo 11 de octubre por la jornada 6 de la Premier League. El partido se transmitirá por Disney+ Premium .

. Hull suma 8 puntos en el torneo.

suma 8 puntos en el torneo. Everton suma 9 puntos en el torneo.