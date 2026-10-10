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Dónde ver EN VIVO Hull vs. Everton por la jornada 6 de la Premier League: TV y streaming online

Hull y Everton se enfrentan este domingo 11 de octubre, por la jornada 6 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Hull vs. Everton, Premier League
Hull vs. Everton, Premier League

El domingo 11 de octubre la Premier League tiene un cruce de media tabla que puede mover varios puestos: Hull recibe a Everton con la idea de cortar una racha floja.

Ninguno de los dos pasa por un gran presente, pero los puntos en juego valen doble porque ambos están mezclados en la zona media de la tabla y un triunfo los puede meter en otra pelea.

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Horario del partido

  • Argentina: 10:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Hull llega sin ganar en sus últimos tres partidos: cayó 1-2 ante Newcastle de visitante y antes había empatado 2-2 con Chelsea y 0-0 con Aston Villa de local. Está décimo con 8 puntos en cinco fechas, números que lo dejan a mitad de camino entre pelear por algo más y mirar para abajo.

Enfrente aparece un Everton que llega algo mejor parado. Ganó su último partido 1-0 ante Ipswich Town en condición de local y antes había sumado dos empates, 0-0 con Tottenham y 2-2 con Manchester United. Con 9 puntos y el puesto octavo, llega como favorito a este partido y con la idea de no perder pisada en la tabla.

El historial entre Hull y Everton

La historia entre ambos es claramente favorable a Everton: de los 12 antecedentes se quedó con 7 triunfos, Hull ganó apenas 2 y hubo 3 empates. La diferencia de gol también lo dice todo, 29 a 14 a favor del equipo visitante.

El antecedente más reciente es de 2022, cuando Hull cayó 2-3 frente a Everton. Antes de eso hubo una goleada 4-0 en 2017 y un 5-1 en 2010, siempre con el mismo signo dominante.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
08/01/2022Hull vs. Everton2-3FA Cup
18/03/2017Everton vs. Hull4-0Premier League
30/12/2016Hull vs. Everton2-2Premier League
01/01/2015Hull vs. Everton2-0Premier League
03/12/2014Everton vs. Hull1-1Premier League
11/05/2014Hull vs. Everton0-2Premier League
19/10/2013Everton vs. Hull2-1Premier League
07/03/2010Everton vs. Hull5-1Premier League
25/11/2009Hull vs. Everton3-2Premier League
23/09/2009Hull vs. Everton0-4League Cup

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Manchester United vs. Tottenham — sábado 10 de octubre, 13:30 hs
  • Crystal Palace vs. Nottingham Forest — domingo 11 de octubre, 10:00 hs
  • Liverpool vs. Man City — domingo 11 de octubre, 12:30 hs
  • Coventry vs. Newcastle — lunes 12 de octubre, 16:00 hs

En síntesis

  • Hull y Everton se enfrentan este domingo 11 de octubre por la jornada 6 de la Premier League.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
  • Hull suma 8 puntos en el torneo.
  • Everton suma 9 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
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