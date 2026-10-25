Dónde ver EN VIVO Manchester United vs. Bournemouth por la jornada 8 de la Premier League: TV y streaming online

Manchester United recibe a Bournemouth este domingo 25 de octubre desde las 11:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 8 de la Premier League, se disputará en el Estadio Old Trafford. Ninguno de los dos llega entonado y eso puede cambiar bastante la lectura del partido. Old Trafford necesita una alegría después de varias fechas sin poder cerrar los partidos.
Están cerca en la tabla y los dos vienen de rachas irregulares, así que el que gane puede acomodarse bastante en la zona media. No hay margen para regalar puntos a esta altura del campeonato.
La actualidad de ambos equipos
El Manchester United lleva tres empates seguidos: 1-1 de visitante ante Leeds, 1-1 de local frente a Tottenham y 1-1 también como visitante contra Fulham. Esa seguidilla lo dejó 15° con 7 puntos en 7 fechas, en una posición que no esperaba y que empieza a generar ruido entre los hinchas.
Bournemouth llega con un triunfo fresco, 2-0 de local ante Sunderland, pero antes había sufrido una goleada en contra por 5-1 frente a Chelsea y una caída 0-1 como local ante Liverpool. Son altibajos: el equipo está 17° con 6 puntos y necesita encadenar resultados para despegarse de la parte baja.
El historial entre Manchester United y Bournemouth
El historial favorece claramente al Manchester United: de 19 enfrentamientos ganó 10, Bournemouth se quedó con 4 y hubo 5 empates, con una diferencia de goles amplia a favor del equipo de Old Trafford (39 contra 26). Sin embargo los últimos cruces vienen mucho más parejos, con empates como el 4-4 de diciembre de 2025 y el 2-2 más reciente, señal de que la ventaja histórica no se traduce en los partidos de los últimos años.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|20/03/2026
|Bournemouth vs. Manchester United
|2-2
|Premier League
|15/12/2025
|Manchester United vs. Bournemouth
|4-4
|Premier League
|31/07/2025
|Manchester United vs. Bournemouth
|4-1
|Premier League Summer Series
|27/04/2025
|Bournemouth vs. Manchester United
|1-1
|Premier League
|22/12/2024
|Manchester United vs. Bournemouth
|0-3
|Premier League
|13/04/2024
|Bournemouth vs. Manchester United
|2-2
|Premier League
|09/12/2023
|Manchester United vs. Bournemouth
|0-3
|Premier League
|20/05/2023
|Bournemouth vs. Manchester United
|0-1
|Premier League
|03/01/2023
|Manchester United vs. Bournemouth
|3-0
|Premier League
|04/07/2020
|Manchester United vs. Bournemouth
|5-2
|Premier League
Horario del partido
- Argentina: 11:00 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: ESPN, Disney+ Premium
- Chile: ESPN, Disney+ Premium
- Perú: ESPN, Disney+ Premium
- Ecuador: ESPN, Disney+ Premium
- Colombia: ESPN, Disney+ Premium
- Venezuela: ESPN, Disney+ Premium, inter
- México: TNT Sports, Max
- Estados Unidos: Fubo, Peacock, NBCSN
- Costa Rica: Teletica Canal 7, Teletica En Vivo, Max
- Guatemala: Max
- Panamá: Max
- El Salvador: Canal 4 El Salvador, TCS GO, Max
- Honduras: Telecadena 7 y 4, DTVC+, Max
- España: DAZN, DAZN2 Spain, Movistar+
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Liverpool vs. Brighton — domingo 25 de octubre, 11:00 hs
- Hull vs. Brentford — domingo 25 de octubre, 11:00 hs
- Crystal Palace vs. Newcastle — domingo 25 de octubre, 11:00 hs
- Sunderland vs. Leeds — domingo 25 de octubre, 13:30 hs
En síntesis
- Manchester United y Bournemouth se enfrentan este domingo 25 de octubre por la jornada 8 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por ESPN y Disney+ Premium.
- Manchester United suma 7 puntos en el torneo.
- Bournemouth suma 6 puntos en el torneo.