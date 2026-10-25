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Dónde ver EN VIVO Manchester United vs. Bournemouth por la jornada 8 de la Premier League: TV y streaming online

Manchester United y Bournemouth se enfrentan este domingo 25 de octubre, en el Estadio Old Trafford, por la jornada 8 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Man U vs. Bournemouth, Premier League
Man U vs. Bournemouth, Premier League

Manchester United recibe a Bournemouth este domingo 25 de octubre desde las 11:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 8 de la Premier League, se disputará en el Estadio Old Trafford. Ninguno de los dos llega entonado y eso puede cambiar bastante la lectura del partido. Old Trafford necesita una alegría después de varias fechas sin poder cerrar los partidos.

Están cerca en la tabla y los dos vienen de rachas irregulares, así que el que gane puede acomodarse bastante en la zona media. No hay margen para regalar puntos a esta altura del campeonato.

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La actualidad de ambos equipos

El Manchester United lleva tres empates seguidos: 1-1 de visitante ante Leeds, 1-1 de local frente a Tottenham y 1-1 también como visitante contra Fulham. Esa seguidilla lo dejó 15° con 7 puntos en 7 fechas, en una posición que no esperaba y que empieza a generar ruido entre los hinchas.

Bournemouth llega con un triunfo fresco, 2-0 de local ante Sunderland, pero antes había sufrido una goleada en contra por 5-1 frente a Chelsea y una caída 0-1 como local ante Liverpool. Son altibajos: el equipo está 17° con 6 puntos y necesita encadenar resultados para despegarse de la parte baja.

El historial entre Manchester United y Bournemouth

El historial favorece claramente al Manchester United: de 19 enfrentamientos ganó 10, Bournemouth se quedó con 4 y hubo 5 empates, con una diferencia de goles amplia a favor del equipo de Old Trafford (39 contra 26). Sin embargo los últimos cruces vienen mucho más parejos, con empates como el 4-4 de diciembre de 2025 y el 2-2 más reciente, señal de que la ventaja histórica no se traduce en los partidos de los últimos años.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
20/03/2026Bournemouth vs. Manchester United2-2Premier League
15/12/2025Manchester United vs. Bournemouth4-4Premier League
31/07/2025Manchester United vs. Bournemouth4-1Premier League Summer Series
27/04/2025Bournemouth vs. Manchester United1-1Premier League
22/12/2024Manchester United vs. Bournemouth0-3Premier League
13/04/2024Bournemouth vs. Manchester United2-2Premier League
09/12/2023Manchester United vs. Bournemouth0-3Premier League
20/05/2023Bournemouth vs. Manchester United0-1Premier League
03/01/2023Manchester United vs. Bournemouth3-0Premier League
04/07/2020Manchester United vs. Bournemouth5-2Premier League

Horario del partido

  • Argentina: 11:00 hs

Por dónde ver el partido

  • Argentina: ESPN, Disney+ Premium
  • Chile: ESPN, Disney+ Premium
  • Perú: ESPN, Disney+ Premium
  • Ecuador: ESPN, Disney+ Premium
  • Colombia: ESPN, Disney+ Premium
  • Venezuela: ESPN, Disney+ Premium, inter
  • México: TNT Sports, Max
  • Estados Unidos: Fubo, Peacock, NBCSN
  • Costa Rica: Teletica Canal 7, Teletica En Vivo, Max
  • Guatemala: Max
  • Panamá: Max
  • El Salvador: Canal 4 El Salvador, TCS GO, Max
  • Honduras: Telecadena 7 y 4, DTVC+, Max
  • España: DAZN, DAZN2 Spain, Movistar+

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Liverpool vs. Brighton — domingo 25 de octubre, 11:00 hs
  • Hull vs. Brentford — domingo 25 de octubre, 11:00 hs
  • Crystal Palace vs. Newcastle — domingo 25 de octubre, 11:00 hs
  • Sunderland vs. Leeds — domingo 25 de octubre, 13:30 hs

En síntesis

  • Manchester United y Bournemouth se enfrentan este domingo 25 de octubre por la jornada 8 de la Premier League.
  • El partido se transmitirá por ESPN y Disney+ Premium.
  • Manchester United suma 7 puntos en el torneo.
  • Bournemouth suma 6 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
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