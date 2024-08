El Chelsea es uno de los equipos que más se ha movido en este mercado de pases, con nueve futbolistas que regresaron al club, y seis fichajes, todos por debajo de los 25 años. Aunque claro, no ha podido incorporar nombres rutilantes, y también ha tenido que desprenderse de varios jugadores, éxodo que aún no ha terminado, a raíz del reglamento impuesto por la Premier League.

Y un jugador que pronto se sumará a ese éxodo de Stamford Bridge es el de Conor Gallagher, un jugador altamente estimado por Mauricio Pochettino en la pasada temporada, y por Gareth Southgate en el seleccionado. Sin embargo, Enzo Maresca, el nuevo entrenador de los Blues no podrá contar con él, pues su partida al Atlético de Madrid es inminente.

A causa de ello, el entrenador apuntó contra la propia Premier League, y su reglamento del Fair Play Financiero, por el cual el Chelsea se ve obligado a vender jugadores. “Esto no es problema del Chelsea, es problema del reglamento. Los clubes están obligados a vender jugadores debido a las reglas. No es un problema del Chelsea, es un problema de la Premier League. La intención del Chelsea es no vender, pero las reglas al final nos obligan“, afirmó Maresca.

Enzo Maresca no está contento con las reglas de la Premier League. IMAGO

Chelsea obligado a vender jugadores para no sufrir con el Fair Play Financiero

La forma que ha encontrado el Chelsea para poder seguir fichando jóvenes estrellas es vender sus propios futbolistas formados en la cantera. Y Conor Gallagher, más allá de haberse ganado un lugar en el once, seguirá ese camino, algo que no le gusta demasiado a Maresca.

“Me encanta que jugadores como [Francesco] Totti hayan estado 20 años en el Roma y sea un hombre de un solo club, a todos nos encanta, pero son las reglas [las que lo impiden hoy en día]. Mi opinión es que es una pena, porque a todos nos gusta ver a un hombre de un solo club. Si queremos promocionar a jugadores de la cantera, tenemos que cambiar las reglas“, reflexionó Enzo Maresca.

Chelsea se ha puesto en esta situación por su propia cuenta

La realidad, no obstante, es que el Chelsea se ve obligado a vender jugadores para no violar los límites del Fair Play Financiero, pero en cierto punto el club llegó a estar en esta situación por su propia culpa. Hay dos causas que los ponen en una situación límite: su gran actividad en los últimos mercados y su incapacidad de alcanzar puestos de Champions League en las últimas temporadas.

El reglamento de la Premier League no le pone un límite al gasto, pero sí al déficit, por lo que ningún club puede excederse del límite de 110 millones de libras en su balance de pérdidas en un período de tres temporadas. No clasificar a competencias europeas importantes implican no recibir sus recompensas monetarias, y eso ha afectado los planes del Chelsea.

Conor Gallagher fue capitán del Chelsea en la pasada temporada, pero ahora dejará el club. IMAGO

En su momento, el club jugó con un gris en el reglamento y fichó jugadores como Enzo Fernández, Moisés Caicedo o Mykhailo Mudryk por cientos de millones, pero divididos en más de ocho temporadas. Esto ya ha sido solventado por la Premier League, y ahora el Chelsea paga esas consecuencias también.

Todo hace indicar que Conor Gallagher dejará el club, en otra importante baja, y Maresca tendrá que ingeniárselas con un grupo de futbolistas jóvenes, muy prometedores, pero que deberán descubrir lo que significa vestir la camiseta de club a medida que progresa la temporada.