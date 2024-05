A una semana de que se conociera el despido de Mauricio Pochettino de Chelsea, el club londinense ya trabaja para contratar a su reemplazante y por estas horas ha tomado fuerza en la prensa el nombre de Enzo Maresca.

El actual entrenador del Leicester City, que viene de conseguir el ascenso con los Foxes a la Premier League, tiene una cláusula de recisión de 10 millones de euros que el conjunto londinense estaría dispuesto a pagar para ofrecerle el cargo.

Maresca, de 44 años, estuvo también en el radar del Sevilla y de varios clubes porque su estilo, muy similar al de Pep Guardiola, encandila a decenas de equipos. Es que su metodología lo llevó justamente a trabajar con el actual DT de Manchester City, durante la temporada 2022/23, cuando pasó del equipo sub 23 de los Citizen a ser asistente del español.

Llama la atención no sólo que sus ideas confluyan con las de Guardiola, sino que además físicamente es muy parecido al ex Barcelona, al punto tal que en las redes sociales, cuando trabajaban a la par, los usuarios solían bromear sobre su aspecto y el hecho de que fuese una especie de “doble” del director técnico.

“Lo más importante es el juego posicional y la estrategia. Para un entrenador, es importante tener la mentalidad de un ajedrecista: desarrollar un plan, estudiar el contraataque y elegir la disposición de las piezas”, escribió Maresca en su tesis para doctorarse en Italia, su país natal.

Desde entonces, se desempeñó como ayudante de campo en Ascoli, Sevilla, West Ham y Manchester City, mientras que como principal estuvo al frente del City sub 23, donde fue campeón, Parma, y su Leicester City, donde consiguió el ascenso.

La agresión de Maresca a Agüero

Curiosamente, su etapa como futbolista lo vinculó también con otro ídolo de Manchester City: Sergio Kun Agüero. Cuando vestía la camiseta del Sevilla en marzo de 2008, se enfrentó al Atlético de Madrid y tras una discusión le dio un cabezazo en el rostro al goleador argentino.

El Kun tuvo que ser asistido por los médicos porque la sangre le brotó de ambos orificios nasales, pero pudo continuar jugando en lo que fue triunfo del Aleti por 2 a 1 en Andalucía con goles de Maxi Rodríguez y del propio Agüero. Por su parte, Maresca se fue expulsado por su agresión.

En conferencia de prensa, el por entonces futbolista se disculpó con la afición del Sevilla y reveló que terminado el encuentro fue a pedirle perdón a Agüero: “En mi carrera nunca he hecho algo así. Me levanto para ir hacia él y lo que pasa es que yo me doy la vuelta y me lo encuentro a centímetros, muy cerca, y mi instinto me llevó a hacer el gesto que hice. No me ha dado ni tiempo a pensarlo”

Ahora, Maresca suena fuerte en Stamford Bridge, incluso el periodista Fabrizio Romano reveló en las últimas horas que el italiano rechazó un ofrecimiento del Sevilla, por lo que tal vez las negociaciones con Chelsea estarían avanzadas. En la entidad londinense, se reencontrará con Cole Palmer, actual figura blue, y a quien dirigió siendo un canterano de Manchester City.