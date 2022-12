La goleada de la Selección de Brasil ante Corea dejó a una hipotética semifinal con Argentina a solo dos partidos de distancia. Si sortean a sus respectivos rivales en cuartos, el clásico sudamericano tendrá una nueva edición -probablemente la más importante de todos los tiempos- en Qatar 2022.

Es por eso que los jugadores tratan de poner paños fríos ante las preguntas de la prensa. Uno de ellos fue Raphinha, delantero de la Verdeamarela, que fue consultado por cuestiones que tienen que ver con los futuros rivales y terminó desconcertando a todos.

"No veo nada del Mundial. No me gusta mirar los partidos, prefiero mirar películas o series", soltó cuando le preguntaron si había visto el encuentro anterior entre Croacia -su próximo rival- y Japón. Eso sí: aclaró que estaba al tanto de los resultados.

Después le consultaron si vio algo de lo que estaban haciendo Messi y Mbappé en este Mundial. Su respuesta fue tan sincera como sorpresiva: "Por qué tengo que saber algo de Messi o Mbappé, a mi no me gusta. Sé que son los mejores y esta bien así".