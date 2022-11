Sobran los motivos para que Lionel Messi y Diego Armando Maradona sean comparados constantemente. Para bien o para mal, siempre Leo y Pelusa son medidos siempre con la misma vara de ser considerados los mejores jugadores argentinos y del mundo en la historia del fútbol.

En relación con esta comparativa y, teniendo en cuenta que la Selección Argentina cayó en el debut de Qatar 2022 contra Arabia Saudita con un Leo Messi deslucido pese a haber convertido el único gol albiceleste de penal, quien salió al cruce contra el capitán argentino fue Diego Maradona Jr, quien desde su lugar de hijo de Pelusa habló al respecto.

+ Jugá con el simulador de Qatar 2022: ¿quién sale campeón del mundo?

+ ¿No sabés como es el fixture completo de Qatar 2022? Te dejamos acá el calendario mundialista

En diálogo con Radio Marte, Diego Jr soltó: "Estoy destrozado por esta derrota. Me cuesta creer que todo esto realmente sucedió. Perder ante Arabia Saudita es una locura. Tenían bastante miedo. El fútbol es así. Vienen a ti. A veces sucede que pierdes incluso contra oponentes mucho más débiles".

Luego, arremetió directamente hacia Messi al sentenciar que, para él, "la comparación entre Messi y mi papá la hacen los que no ven y no entienden de fútbol". "Estamos hablando de dos planetas diferentes, pero no quiero tirarle la cruz de inmediato a Lionel", cerró al respecto.

Su frase hacia Leo y la Selección en pleno Mundial generó revuelo, por lo que rápidamente salió a aclarar sus declaraciones al afirmar: "Siempre sufro esta comparación. Estamos hablando de cosas distintas, de dos jugadores distintos. Jugaron en épocas distintas. Tienen un carácter muy distinto. Yo siempre dije, él es mi viejo. Para mí, como a todos los hijos, mi viejo era mi superhéroe en todo. Para mí, no habrá otro como él. Pero eso no significa que yo, cuando digo eso, hablo mal de Messi".

Por último, en diálogo con ESPN, Diego Jr soltó: "Messi es mi capitán, adoro a Messi. En este momento, es capitán de mi Selección y lo banco a muerte. Es el mejor jugador del mundo. En vez de siempre comparar, tenemos que disfrutar. No digo nada en contra de Messi, digo algo a favor del genio que fue mi viejo".