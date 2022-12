Alemania le ganó 4 a 2 a Costa Rica pero no le alcanzó para pasar de ronda, debido a que Japón le ganó 2 a 1 a España y se quedó con el grupo, quedando la selección de Luis Enrique en el segundo lugar gracias a la diferencia de gol.

Una vez finalizado el partido en el que Thomas Muller confirmó su retiro de la selección alemana, una de las figuras habló con la prensa y dejó una preocupante frase sobre su futuro. El jugador en cuestión es el mediocampista del Bayern Munich, Joshua Kimmich, quien dijo lo siguiente: “Ha sido el peor día de mi carrera. Llegué en 2016 a la selección de Alemania y, desde entonces, hemos caído dos veces en grupos. No he podido ayudar a mi equipo. He fracasado. Ahora volvemos a casa y tengo miedo de caer en un agujero”.

Al igual que en el 2018, Alemania, la campeona del Mundial de Brasil 2014, hizo un decepcionante papel, quedando afuera en primera ronda. Esta vez, logró 4 puntos, producto de una derrota en el debut ante Japón, en el que comenzó ganando, un empate 1 a 1 contra España, y la victoria de hoy ante Costa Rica 4 a 2.

Alemania, es una selección acostumbrada a tener éxito en los mundiales, ya que desde el 2002 al 2014, llegó como mínimo a las semifinales de los mundiales. En el 2002, fue subcampeón, en el 2006 finalizó en el tercer puesto al igual que en el 2010, mientras que en el 2014 se consagró campeón.

