Una de las grandes adversidades que tuvo la Selección Argentina a lo largo de la Copa del Mundo fueron las lesiones. Lionel Scaloni siempre tuvo que hacer cambios por cuestiones físicas y la virtud estuvo en que nunca se sintió futbolísticamente. De algunas bajas se supo el motivo, pero de otras no.

El arranque del Mundial no tuvo a Cuti Romero y Paredes al 100%, tampoco al Huevo Acuña, Di María fue baja varios encuentros y más adelante se supo lo de Lautaro Martínez. Sin embargo, nadie sabía de la gravedad de la lesión que tuvo Alejandro "Papu" Gómez, quien no sumó minutos ante Países Bajos, Croacia y Francia.

Mónica Villaverde, madre del futbolista de 34 años, reveló este detalle en diálogo con CNN Radio: "Papu no pudo jugar más después de Australia porque se rompió un ligamento del tobillo". Lo que parecía un esguince terminó siendo algo mucho más grave.

"No lo tienen que operar porque fue superficial. Tiene para cuatro semanas o algo así, no sé bien porque no entiendo mucho. Por más que intentó, no llegó. Le hicieron de todo para que pudiera, pero no pudo llegar. Al principio, fue una tristeza enorme porque queríamos verlo jugar y él también quería, obviamente", explicó la madre del Papu y cerró: "Después dijo 'Bueno, ya está, me conformo con estar acá y vivir todo esto', apoyar desde donde podía a sus compañeros".