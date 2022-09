La derrota de River en el Superclásico ante Boca, donde los dirigidos por Marcelo Gallardo no tuvieron una buena actuación sigue golpeando fuerte a todos los hinchas. Y no es para menos, ya que se trató de una caída ante el rival de toda la vida.

Es habitual que después de un hecho semejante aparezcan voces de diferentes ángulos. Pero lo que llama poderosamente la atención es que haya diversas críticas por cómo se dio el planteo del Muñeco, que perdió el duelo táctico con Hugo Ibarra.

Tras la caída contra el Xeneize, el ídolo y autor del gol más importante de la historia riverplatense, Antonio Alzamendi, se refirió a la actualidad del equipo que comandad Gallardo, con quien no está conforme por lo realizado a lo largo del 2022: "River juega mal, los cambios hacen que el equipo no tenga la misma fuerza", confesó el uruguayo.

El entrenador del Millonario no fue el único criticado por Alzamendi, quien también disparó contra los refuerzos que llegaron en el último tiempo: "No es la primera vez que pasa que vienen jugadores a un equipo grande y no rinden como lo hacían en el equipo chico", señaló en D-Sports Radio.

A pesar de que se mostró muy disconforme con los últimos planteos del DT más ganador de la historia de River, el uruguayo de 66 años bajó un poco los decibeles y reculó con el Muñe: "Hay que tenerle paciencia a Gallardo", completó.