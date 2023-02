"No hay que confundir el camino. La derrota saca lo peor, hay que estar calmo. No me gusta hacer cambios en la derrota. Pero no significa que no habrá cambios", dijo Martín Demichelis en la conferencia de prensa previa al partido ante Argentinos Juniors, dando a entender que el equipo que perdió 2 a 1 ante Belgrano podría tener cambios.

Pensando en lo que será el partido ante el equipo de Gabriel Milito, mañana desde las 19.15 en el Estadio Más Monumental, en lo que será el estreno de las renovaciones de la cancha de River, que albergará aproximadamente a más de 83 mil hinchas, para el debut del Millonario como local en el año, Demichelis podría meter mano en el equipo, realizando dos cambios.

El primer cambio, podría ser en la defensa, debido a que Leandro González Pirez reemplazaría a Enzo Díaz, ya que Martín Demichelis tiene en cuenta el juego aéreo del equipo de La Paternal, encabezado por su centrodelantero, el paraguayo Gabriel Ávalos. Además, existe la posibilidad, pero corre con pocas chances, de que ingrese Robert Rojas por Andrés Herrera en el lateral derecho.

La segunda variante está en el ataque, con la posibilidad de que Esequiel Barco o Franco Alfonso en lugar de José Paradela. Este cambio, se debe a que Demichelis considera que "Argentinos propone el 1vs1 y pienso en poner a los más desequilibrantes".