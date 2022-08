Mientras River no encontraba los caminos para doblegar a la defensa de Independiente y se consumían los minutos, Marcelo Gallardo se vió obligado a cambiar los planes durante el último fin de semana luego de que uno de sus titulares pidiera el cambio por una dolencia física que le impedía continuar con el partido.

Sin embargo, pese a que lo iban a esperar hasta último momento, el jugador respondió de manera favorable durante las exigencias de los primeros entrenamientos de la semana y estará disponible para que Marcelo Gallardo lo tenga en cuenta de cara al partido del sábado desde las 20:30 en el Monumental.

De esta manera, River podrá contar con su capitán en cancha y Enzo Pérez dirá presente en un partido muy importante de cara al futuro de la Liga Profesional de Fútbol ya que el Millonario quedó a siete unidades de Atlético Tucumán y espera una nueva caída del decano para quedar a tiro.

Vale destacar que, igualmente, se lo seguirá con atención durante los próximos días para tener vigilada la rodilla izquierda de Enzo Pérez ya que, pese a no ser una lesión, un golpe en una zona tan sensible puede dejar secuelas a futuro.

Por otro lado, quien aún no sabe si podrá jugar ante Newells en el Monumental es Esequiel Barco. El volante ofensivo volvió a sentir una molestía en el músculo de la pierna izquierda y, aunque a priori no hay lesión a la vista, esperan que no sienta el dolor para poder utilizarlo.