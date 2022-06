A pocos días del comienzo del segundo semestre del 2022, en River trabajan sin descanso para poder cumplir el objetivo del presente mercado de pases: traer un centrodelantero para suplir a Julián Álvarez. Nombres como José López y Miguel Merentiel fueron descartados tras ser contratados por Palmeiras, mientras que Valentín Castellanos está cada vez más lejos por las cifras altas que pide el New York City FC.

Hasta ahora, el principal apuntado desde Núñez es el colombiano Miguel Borja y la dirigencia, en compañía de Marcelo Gallardo, se reunieron en París con el agente del cafetero para entablar las primeras conversaciones en la negociación. Las complicaciones también se hacen presentes: el costo del traspaso y el alto salario aún son una traba, pero el Millonario confía en poder avanzar en los próximos días.

La ilusión de los hinchas de La Banda se había visto truncada por las recientes declaraciones de Borja, en donde aseguró con firmeza que se siente a gusto en Junior y que no está en sus planes salir del club. Sin embargo, el principal objetivo del Tiburón en el 2022 no se cumplió: quedaron afuera de la CONMEBOL Sudamericana, uno de los motivos por los cuales el delantero quería permanecer en la institución.

Es por eso que la palabra del ex Palmeiras era tan esperada luego de la eliminación continental de Junior y en las últimas horas volvió a romper el silencio para meterse de lleno su posible llegada a Núñez. "Hoy no voy a hablar de los rumores a River Plate por respeto a Junior y a la hinchada. Ahora solo pienso en Junior", afirmó. Esta vez, el delantero no negó rotundamente su salida tal como lo hizo la semana pasada y la ilusión en River vuelve a reflotarse.

El clima en el Tiburón no es el mejor tras haber quedado afuera de la Copa y Borja intentó calmar las aguas. "Es normal que cuando el equipo no esté bien señalen a los que tienen experiencia. Es momento de estar tranquilos, de no perder la cabeza, estamos a 3 puntos de Millonarios y muchas sudamericanas van a venir", aseguró. Hasta ahora, su permanencia en Junior no está asegurada y en Núñez son optimistas para avanzar con la negociación.