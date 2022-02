Castellanos no fue el único que cerró puertas: las opciones que tampoco llegarán a River este mercado

Cuando se confirmó que Jorge Carrascal se iba de River rumbo al fútbol ruso, al Millonario se le abrió una puerta más que interesante respecto al mercado, ya que podía hacer uso de la extensión de 10 días para buscarle reemplazante.

Desde ese momento, el objetivo número uno pasó a ser Valentín Castellanos, por quien incluso River llegó a hacer una oferta cercana a los 10 millones de dólares, un monto récord para un traspaso en el fútbol argentino que pocas veces se vio a nivel local.

Sin embargo, por más que la oferta era seductora, finalmente hoy el City Group -grupo empresario dueño del pase de "Taty"- rechazó la propuesta de River y le advirtió que no lo venderán este mercado, ya que es vital para el equipo de Nueva York de esta franquicia.

Por eso, River activó los planes secundarios para fichar un octavo refuerzo sin que éste sea Castellanos, y los nombres que comenzaron a ser vinculados fueron cuatro: José López de Lanús, Ezequiel Bullaude de Godoy Cruz, Brian Ocampo de Nacional y Nahuel Bustos del Girona -también del City Group-.

Los movimientos del Millonario deben ser rápidos porque el mercado culmina el 19 de febrero; y en esta carrera contrarreloj, las negativas ya llegaron y suponen un problema para Gallardo. Según pudo confirmar @Varskysports, las malas noticias para el Millonario no tardaron en arribar sobre estos nombres: "River no gestiona por López, ni por Bullaude. Lo confirman las principales autoridades de Lanús y Godoy Cruz. Además, ni el Granate ni el Tomba quieren desprenderse de los jugadores".

Para sumar una pálida más, también informó que, al menos hasta este miércoles, no hubo charlas de River con Nahuel Bustos, por lo que su llegada no está cerca y, quedando tan poco tiempo para el cierre, lo más probable es que no llegue.