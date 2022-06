El fútbol argentino se encuentra expectante por la posible llegada de Luis Suárez a River. Mientras aguardan la respuesta del uruguayo, los hinchas del Millonario se ilusionan con ver al futbolista dentro de las filas del plantel que comanda Marcelo Gallardo. Sin embargo, existe un detalle que podría generar preocupación en el corto plazo: la situación física del delantero.

Luego de haber finalizado la temporada con Atlético Madrid, que decidió no renovar su contrato, el atacante tenía previsto incorporarse a la Selección de Uruguay para disputar los amistosos ante México, Estados Unidos y Panamá. No obstante, el inicio de un tratamiento ocasionó que el surgido de la cantera de Nacional de Montevideo no fuese convocado a la Celeste.

En este escenario, surgen preguntas acerca del estado del ex Groningen, Ajax, Liverpool y Barcelona. A continuación, conocé cómo está Suárez físicamente y cuándo estaría en condiciones de volver a jugar de manera oficial.

- El último partido que jugó Luis Suárez

¿Cómo está Luis Suárez físicamente?

El Pistolero atraviesa un período de recuperación después de haberse sometido a un tratamiento higiénico preventivo ósteo articular en la rodilla izquierda. El motivo por el cual el goleador realizó el mencionado proceso fue para afrontar de la mejor manera posible la segunda mitad del año y, en consecuencia, arribar en óptimas condiciones al comienzo del Mundial de Qatar 2022.

¿Cuándo podría volver a jugar Luis Suárez?

Luego de haber efectuado el tratamiento, que le permitiría dejar atrás las molestias en la rodilla izquierda, se prevé que Suárez podría estar a disposición de su nuevo equipo para reaparecer en las canchas durante las primeras semanas de julio.

¿Cuál fue el último partido de Luis Suárez?

El nacido en Salto disputó su último compromiso el pasado 22 de mayo, cuando reemplazó al francés Antoine Griezmann a los 86 minutos de la victoria 2-1 de Atlético Madrid ante Real Sociedad en la última fecha de La Liga de España.