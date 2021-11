En un intenso y accidentado partido, River se impuso por 1 a 0 ante Platense gracias al tanto de Julián Álvarez y estiró la distancia con respecto a Talleres a 9 puntos en la tabla de la Liga Profesional. Sin embargo, la victoria le costó muy cara al conjunto de Marcelo Gallardo y no todas fueron buenas noticias en la visita del Millonario a Vicente López.

En primera instancia, el club de Núñez confirmó la lesión de Enzo Pérez y, tras realizarse los estudios pertinentes, el propio jugador confirmó que no volverá a jugar durante todo el 2022 y apuntará a recuperarse de manera óptima pensando en la próxima pretemporada. Por este motivo, el emblema de River no estará presente en el Monumental para jugar contra Racing.

Las malas noticias no terminaron ahí para los dirigidos por Gallardo. Tras la lesión de Pérez, el DT decidió mandar a la cancha a Bruno Zuculini para ocupar el puesto de volante central. No obstante, el jugador fue amonestado por Rapallini y llegó a las 5 amarillas, por lo que el ex Manchester City tampoco estará contra la Academia y las opciones se reducen para el Muñeco. Milton Casco será baja por el mismo motivo tras ver la cartulina contra Platense.

Ante el contexto adverso para armar el equipo, todo indica que ya hay un reemplazante natural para las dos bajas que tiene River en el puesto de "5". Leonardo Ponzio tiene todas las fichas para volver a ser titular en el Millonario por primera en toda la temporada, siendo la última vez el pasado 16 de mayo en el Superclásico contra Boca en la Copa de la Liga. "Si le toca a Leo, bien merecido lo tiene. Es nuestro capitán", declaró Enzo Pérez luego de salir de la clínica con el brazo inmovilizado. ¿Se dará?

Este jueves, River recibirá a Racing Club por la fecha 22 de la Liga Profesional ante un Monumental repleto de 60 mil almas que estrenarán el 100% del aforo en el estadio. A la espera del resultado entre Talleres y Gimnasia, el Millo podría dar la vuelta olímpica en su casa luego de 7 años sin conseguir un título liguero. Como si fuese guionado, Leonardo Ponzio podría estar como titular y luciendo la cinta de capitán para un partido crucial de La Banda.