El debut copero no fue el esperado: River cayó en la altura de La Paz por 3 a 1 ante The Strongest en el inicio del Grupo D de la Copa CONMEBOL Libertadores, y de esta manera no pudo romper la racha negativa que tiene visitando Bolivia, en la que hace 53 años que no logra una victoria.

Luego de esta derrota, muchos hinchas del Millonario se ilusionaron debido a un dato que dejó esta caída ante el elenco boliviano, y es que en cada una de las cuatro copas que ganó el su historia, nunca logró ganar en su debut, empatando en 3 oportunidades y perdiendo en la otra ocasión.

Tanto en 1986, 1996 y 2018, los estrenos de River por la Copa Libertadores terminaron en empate, en la última que ganó, fue en Brasil ni más ni menos que ante Flamengo. La única vez que perdió, fue en 2015, ante San José de Oruro de Bolivia, por 2 a 0.

El inicio de esta fase de grupos es similar al del 2015, ya que comenzó con una derrota en la altura de Bolivia, y también compartió grupo con un equipo peruano: esta vez con Sporting Cristal, mientras que en la edición que fue campeón, fue con Juan Aurich.