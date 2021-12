La metodología de Marcelo Gallardo para no acelerar los procesos de los jóvenes de la cantera se ha explicado en reiteradas oportunidades. El Muñeco tiene mucha paciencia a la hora de promover juveniles a la Primera de River y en varias oportunidades los manda a préstamo para que ganen terreno en otro club. A la hora de volver, muchos de ellos han sabido ganarse un lugar.

Hoy por hoy, el Millonario tiene una interesante cantidad de pibes dando vueltas por equipos de la Liga Profesional y muchos de ellos tienen que pegar la vuelta en enero. Augusto Aguirre, defensor que jugó la última temporada en Godoy Cruz, palpitó su regreso con La Página Millonaria.

"Soy consciente y realista que en este préstamo que tuve en Godoy Cruz no sumé tantos minutos y por ahí se puede hacer más difícil volver a River. Mi idea desde que salí es volver. Tengo un cariño muy grande por River desde que salÍ de chico y mis ganas de devolverle todo lo que me dio, van a estar siempre", explicó el defensor de 22 años y agregó: "Si surge esa chance voy a estar chocho, pero soy consciente que tengo que sumar minutos para volver a River en algún momento y poder dar el 100%. Uno nunca pierde la fe y las ganas de triunfar en River porque salí de ahí y van a estar siempre. Por eso mismo estoy a la espera de novedades de mi representante".

Aguirre no tuvo tanto rodaje en 2021 y, curiosamente, el único partido en el que completó los 90 minutos fue ante River, en un triunfo Millonario por 6 a 1 en Mendoza. "Me crucé a todo el cuerpo técnico y los saludé con la mejor onda porque hacía poco que me había ido", recordó el zaguero sobre aquella jornada.