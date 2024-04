Roberto De Zerbi analizó el rendimiento del ex Boca en cancha y no pasó por alto los errores que cometió el zurdo en la derrota de las Gaviotas.

Brighton sufrió un duro golpe como local tras caer 0-4 ante Manchester City por la Premier League y en Inglaterra se habla del partido de Valentín Barco, quien jugó su primer partido como titular desde su llegada a las Gaviotas a principios de año tras su participación en el Preolímpico.

Es que el exjugador de Boca protagonizó algunos errores puntuales que le ayudaron a los Citizens a ampliar su ventaja en el marcador. Sin embargo, Roberto De Zerbi decidió no cambiar al Colo y lo dejó en cancha hasta el pitazo final.

En conferencia, el DT del Brighton no dio ningún tipo de vueltas y afirmó: “Fue el mejor jugador de la cancha para nosotros”. Sin embargo, luego recalcó que Barco “cometió errores en el tercer y cuarto gol”, intentando dejar una enseñanza para próximos encuentros.

De ninguna manera fue un reto público. “Cometimos errores, pero tenemos que aceptar los errores porque, para Valentín Barco, era el primer partido en la Premier League”, declaró De Zerbi ante los medios. Un fuerte espaldarazo para el Colo en su debut como titular con las Gaviotas.

De Zerbi, DT de Brighton

El análisis de Barco sobre su debut como titular

“Estoy triste por la derrota, no era lo que queríamos. Buscábamos ganar el partido, pero sabíamos también que el City es un equipo muy grande, que ganó todo. Fue doloroso, pero por otra parte me siento contento por el debut, y más contra este equipo y en nuestra cancha”, fueron las primeras palabras del Colo Barco ante los medios tras su debut.

Luego, sobre su adaptación a la Premier League, el ex Boca expresó: “Es un fútbol completamente distinto. Me fui adaptando y ahora el técnico vio que estaba preparado. Por suerte me sentí bien adentro del campo”. Un punto de partida para afirmarse a la mejor liga del mundo.