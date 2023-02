En conferencia de prensa, el entrenador de River explicó por qué uno de los jugadores más pedidos no entró ante Arsenal.

Demichelis explicó por qué uno de los más pedidos en River no jugó ni un minuto ante Arsenal

Tras disputar un muy flojo segundo tiempo, River se complicó solo y perdió por primera vez en la historia como local ante Arsenal de Sarandí, que se plantó bien en el campo de juego, aprovechando las oportunidades que tuvo de contraataque, debido a malas salidas desde el fondo del equipo de Martín Demichelis.

Una vez finalizado el encuentro, el entrenador de River habló en conferencia de prensa, en donde entre otras cosas se refirió al nivel de Felipe Peña Biafore, cedido a Arsenal para sumar minutos, y explicó el motivo por el cual no ingresó Santiago Simón, quien fue una de las figuras del Millonario en el triunfo frente a Banfield por 3 a 2, en donde anotó dos tantos.

"No pudimos sostener el ritmo de presionar por adentro. No presionamos con dos delanteros porque Beltrán queríamos que hiciera el desgaste con Peña Biafore. Simón y Esequiel Barco terminaron cansados contra Banfield", comenzó explicando, dando a entender que la salida del equipo fue por un tema físico.

Y agregó que no entró por cuestiones tácticas: "Santi Simón no jugaba desde octubre, metió dos goles desde afuera del área. Hoy sentí que Agustín Palavecino y Nico De La Cruz podían rodear mejor a Enzo Pérez. No salió. Santi es más directo, profundo y menos defensivo".