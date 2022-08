Hace algunas semanas, Marcelo Gallardo brindó una conferencia de prensa en la que analizó el presente de River, pero también se encargó de ahuyentar a algunos fantasmas que comenzaban a merodear por las cercanías del Monumental y que, según el propio entrenador, no afectaban. De hecho, fue muy claro e indicó que no existía tal crisis.

Con el correr de los días, dichos rumores y comentarios desaparecieron de la órbita riverplatense, pero no en su totalidad. Después de golear a Newell's en el Antonio V. Liberti, los dirigidos por Gallardo viajaron hacia Sarandí para medirse ante Arsenal y buscaron seguir peleando el campeonato de la Liga Profesional. Sin embargo, la presentación no fue para nada fortuita, el Millonario jugó un flojísimo encuentro y, una vez más, aparecieron los rumores.

En las últimas horas, se viralizó un video en el que el periodista Pablo Ladaga, en Radio 10, contó con lujo de detalles cómo fue el cruce que tuvieron Enzo Pérez y Franco Armanicon el entrenador de River, quien habría maltratado a LucasBeltrán en medio del vestuario del estadio Julio Humberto Grondona.

"Van al vestuario y el técnico de River se dirige a Beltrán, y le recrimina ciertas cuestiones que tenían que ver con lo futbolístico. Aparentemente, el modo, el tono, la forma no fue la mejor. El que interviene, y acá está la cuestión, es el mendocino Enzo Pérez. Se levanta, lo mira al entrenador, a Marcelo Gallardo y le dice: 'Perdón, esto no. La falta de respeto, no. El respeto ante todo. Cuidado'. Se le acerca Armani al jugador, a Enzo Pérez y le dice: 'Yo tampoco lo aguanto más, después del Mundial me voy. Para mí es ciclo terminado'", explicó Ladaga en su relato, mientras el periodista Gustavo Sylvestre, conductor del programa Mañana Sylvestre, se mostraba sorprendido ante lo que escuchaba.

A raíz de la viralización del video en el que se ve a Ladaga contando con lujo de detalles lo ocurrido en Sarandí, los hinchas de River no pudieron evitar realizar diversos comentarios en las redes sociales. Y en Twitter fue donde mayor repercusión hubo.