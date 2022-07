Vélez se clasificó a cuartos de final luego de empatar 0 a 0 con River en el Monumental, pero en Núñez sigue la bronca por el gol anulado a Matías Suárez. Luego de que el 7 cabeceara para igualar la serie, Rafael Tarci invitó a Roberto Tobar a observar una "posible mano" y, con mucha duda, terminó sancionándola.

"Tobar, OFR (revisión de campo) por posible mano en gol", le dijo el encargado del VAR al árbitro, quien al ver la jugada soltó una frase contundente: "Para mí es gol". "Cambio de dirección, pega y cambia para acá", insistió Tarci mientras el juez pedía observar la jugada desde otro ángulo.

"Para mí es gol", volvió a asegurar -muchas veces- Tobar, pero desde el VAR insistían: "Al inicio toca el codo. Hay cambio de dirección". "No me parece", retrucó el chileno, dejando en claro que no lograba observar infracción de Suárez al momento de cabecear.

Ahí apareció en escena Claudio Ríos (asistente 2), quien fue llamado por Tobar y lo ayudó a terminar de decidirse: "OK, a ver, cabecea, y está el punto de contacto en el bícep, ¿cierto? La tira con la mano, me parece mano, me parece anulado". Tras esa frase, Tobar marcó la infracción y dio tiro libre para Vélez.

¿El asistente podía intervenir?

La imagen de un juez de línea observando la pantalla del VAR llamó la atención de todos, pero al inicio del video se aclara que "el protocolo VAR permite que, en situaciones excepcionales, el árbitro solicite el apoyo de uno de sus asistentes en el procedimiento de revisión de campo".