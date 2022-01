La rompió en el fútbol local hace unos años y, a raíz de un supuesto conflicto con su club, no ve con malos ojos volver hacia Argentina para vestir los colores del Millonario.

El rendimiento de River en el libro de pases no podría ser mejor. Leandro González Pirez, Tomás Pochettino, Emanuel Mammana y Juanfer Quintero se sumaron a la pretemporada bajo las órdenes de Marcelo Gallardo, y se espera que sumen minutos en los próximos cuatro amistosos que disputará La Banda antes de hacer su debut en la Copa de la Liga Profesional. Como si fuera poco, el Millonario se reforzará con Esequiel Barco y Elías Gómez en los próximos días y aún no piensa retirarse del mercado.

A pesar del vendaval de incorporaciones que han arribado a Núñez desde que abrió la ventana de fichajes, el Muñeco ha expresado la necesidad de reforzar, al menos, dos posiciones más. La primera de ellas es el lateral derecho, ya que Robert Rojas podría irse a Europa en los próximos días. Por ello, River ya le hizo una oferta a San Lorenzo para hacerse de los servicios de Marcelo Herrera y la operación podría cerrarse esta semana, a pesar de las diferencias que existen entre ambas partes.

El segundo puesto a cubrir es la delantera y no es ninguna novedad en el Millonario. La danza de nombres la encabeza Valentín Castellanos, jugador argentino del New York City que expresó su deseo de ponerse la banda roja, pero las pretensiones del equipo de la MLS no son para nada accesibles para River. En medio de la búsqueda de la Secretaría Técnica por una referencia en ataque, llegaron buenas noticias desde el exterior.

En Asia se reportó un conflicto entre Luciano Vietto y Al-Hilal, lo que podría derivar en una inminente salida del delantero ya que se encuentra buscando un club para continuar con su carrera. En ese contexto, Juan Balbi, periodista de ESPN, informó este martes que el ex Racing fue ofrecido al Millonario para convertirse en refuerzo y en Núñez estudiarán la posibilidad.

El atacante con pasado en Atlético Madrid y Villarreal supo ser una de las joyas del fútbol local mientras vestía los colores de la Academia y en Argentina hay un buen recuerdo de su rendimiento antes de emigrar al Viejo Continente. Cuando se le consultó a Gonzalo Cardozo, corresponsal de Racing en ESPN, por la posibilidad de que Vietto regrese a su país natal, el periodista respondió: "En caso de querer volver hacia Argentina, la prioridad va a ser River". ¿Lo sumará el Muñeco?