Después de haber logrado finalizar la segunda audiencia y llegar a jugar el Boca vs. Deportivo Pereira, Sebastián Villa regresó el pasado miércoles al Juzgado Correccional N° 2 de Lomas de Zamora para continuar con el juicio en su contra por "lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género y amenazas coactivas”. Ya había declarado la denunciante Daniela Cortés y ahora le tocó a Rodrigo Riep, representante del delantero.

El agente testificó por videollamada y profundizó en una discusión que tuvieron Villa y Cortés en 2020. "Sebastián no aguantaba más el encierro, se quería ir de la casa. Ella me planteó que se quería ir, yo le ofrecí un lugar cercano adonde se pudieran separar, alquilarle un departamento. Pero no había caso, ella quería irse a Colombia", explicó.

Y luego, apareció otro nombre sobre la mesa: el de Juan Fernando Quintero, que por aquel entonces era jugador de River y también representado por Riep. "Sebastián me planteó la posibilidad de irse a lo de Juanfer, que son conocidos y amigos, vivían en el mismo barrio. Juanfer lo invitó a su casa”, confirmó.

Tras asegurar que veía a Cortés "muy nerviosa y preocupada" porque "pensaba que iba a quedar encerrada sola y no lo iba a ver nunca más" y dejar en claro que eso "no iba a suceder porque nosotras la acompañábamos tanto como a Sebastián”, Riep continuó dando información.

“Sebastián me hace una videollamada y cuando estábamos conversando me decía que se quería ir, que no aguantaba más. No sé qué habitación era, pero veía una cama en la que estaba la maleta, él guardaba sus cosas y ella se las sacaba", declaró el agente y agregó: "Había muchísimos insultos, no agrediéndose físicamente pero sí verbalmente, fue dura la conversación. Ella le decía 'no te vas a ir de acá, negro malparido', 'negro gonorrea, yo no me voy a quedar sola'”.

Y llegó al día clave: "Cuando llega a la casa de Quintero, que era en el mismo barrio, me dice que se encerró en su habitación. Al rato me llama Sebastián y me dice: 'Mirá lo que me hizo, cumplió con todo lo que me amenazó, mirá lo que subió a Instagram, me quiere destruir'. Ahí vi todo lo que subió y eso fue el inicio de esta locura”. Todo eso sucedió el día en el que Cortés subió una serie de historias a Instagram, mostrando varias heridas y denunciando públicamente a Villa por violencia de género.