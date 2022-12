En medio del Mundial de Qatar, los dirigentes de River concretaron el regreso de Matías Kranevitter, quien se marchó de Monterrey para volver a ponerse la camiseta del club de sus amores. Luego de firmar su contrato por 3 años, el mediocampista fue presentado en sociedad.

Emocionado por volver al lugar en donde siempre fue feliz, después de haber pasado por clubes de la talla de Atlético de Madrid, Sevilla, Zenit de San Petersburgo y Monterrey, el tucumano de 29 años le habló a los fanáticos del Millonario y les prometió dejar todo para lo que se viene.

Para ser presentado de manera oficial, desde la institución aprovecharon la gran repercusión que se da a través de las redes sociales, pero cuando se creía que en la conferencia de prensa post entrenamiento en River Camp sería para que Kranevitter también tuviera un contacto con los medios de prensa presentes, el que se sentó y enfrentó los micrófonos fue Enzo Pérez.

El capitán de River, una vez más, tomó la bandera del liderazgo y brindó precisiones de cómo se prepara el plantel para afrontar una nueva temporada, con un entrenador diferente, ya que Martín Demichelis arribó para suplir la salida de Marcelo Gallardo, pero también aprovechó para referirse a la situación de Juan Fernando Quintero. Y sorprendió con sus dichos.

Aún no se resolvió la continuidad del colombiano, quien tiene unos días más de vacaciones después de haber afrontado la doble fecha FIFA previa al Mundial de Qatar, pero sí se revelaron detalles de lo que ocurre con su negociación: "Le dije lo que pienso a Juanfer y hablamos siempre frontalmente para que estas situaciones se resuelvan de la mejor manera. Después cada uno toma su resolución. Me contó cómo estaba porque me corresponde saberlo, pero hay un límite", admitió Pérez en un tono que no resultó muy amigable, dando a entender que el segundo ciclo del 10 y el Millonario empieza a diluirse.