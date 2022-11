No quedan dudas que Juan Fernando Quintero es uno de los jugadores que más se destacan dentro del fútbol argentino. Dueño de una pegada prodigiosa y una visión privilegiada, el colombiano se ha convertido en uno de los futbolistas más queridos por los hinchas de River dentro de los que fueron parte del ciclo de Marcelo Gallardo como entrenador.

Es que claro, en sus dos etapas (de 2018 a 2020 y 2022 en su totalidad hasta la actualidad), Juanfer lleva casi 100 partidos en el Millonario y allí ha convertido 19 goles y dio 15 asistencias, donde además ganó 4 títulos y uno de ellos fue ni más ni menos que la Copa Libertadores 2018, en donde en la vuelta en el Santiago Bernabéu de Madrid, Quintero tuvo un rol protagónico para que River le gane a Boca y levante el título continental en sus narices.

Rememorando su actuación estelar en la histórica final de Madrid, desde España en sí no fueron muy positivos con Juanfer ya que en concreto, el reconocido periodista argentino Jorge D'Alessandro, uno de los panelistas de "El Chiringuito" fue tajante para hablar del colombiano y lo que fue aquel partido definitorio en tierras españolas.

Entrevistado por Doble Mérito, el ex arquero de San Lorenzo y Salamanca sentenció: "La final de la Copa Libertadores entre Boca y River fue una película de dibujos animados. Hizo muy bien el primer gol Darío Benedetto y yo estaba contento como argentino pero no me gustó, no dimos imagen de nivel. Se vio una imagen de segundo nivel".

Luego, procedió a comparar algunos futbolistas de River presentes en aquella final con su actualidad, y dar una peculiar definición de Juanfer Quintero: "Estaban (Gonzalo) Martínez, Palacios -que lo quería el Real Madrid-, y no lo fichó ninguno. Uno está en Estados Unidos (NdR: Pity se encuentra en el Al-Nassr de Arabia Saudita) y Palacios está en Alemania. El mejor en cancha fue (Nacho) Fernández. Quintero hizo un gol, un enano bajito que le pega fuerte, déjelo que se vaya a Colombia", expresó D'Alessandro en el canal de YouTube de entrevistas que encabezan Agustín Stella y Ariel Cheb. ¿Qué opinás de lo que dijo el periodista?