River sigue peleando en la Copa LPF. Después de ganarle 2-1 a Banfield, quedó a dos unidades del líder Racing y ahora irá hacia Córdoba en búsqueda de la cima de la Zona A, ya que la Academia juega antes que el Millonario.

Los comandados por Marcelo Gallardo tendrán algunas variantes en el equipo, dado a que el DT quiere cuidar a los que están entre algodones, como así también reducir las cargas en aquellos que tienen varios minutos en cancha. Pero también se producirá un retorno muy esperado por los hinchas.

Después de que no concentrara desde enero pasado, Cristian Ferreira volvió a aparecer en la nómina del Muñeco. El ex enganche de Colón, que buscó emigrar de River en el último mercado de pases, no obtuvo su peso en oro y se quedó a pelearla.

Ahora que Gallardo buscará rotar algunas piezas, tratará de quedarse con un lugar y que también pueda ser utilizado en la Libertadores, ya que integra la lista de buena fe. Y no será un partido más para Ferreira: la última vez que jugó un partido oficial fue con la camiseta de Colón, y justamente ante River, en diciembre pasado. Pero con el Millo no lo hace desde marzo de 2021, ante Argentinos Juniors.