Matías Suárez ha comenzado a sumar minutos y a dejar atrás el mal sabor de boca que le generó su rodilla dereche en diferentes momentos de su estadía en River. Aunque Martín Demichelis ya se encargó de explicar que su condición física debe seguirse con especial atención en el día a día, este se las viene ingeniando para demostrar que sigue siendo un futbolista capaz de aportar soluciones al equipo.

Con participaciones determinantes en los triunfos ante Gimnasia y Esgrima de La Plata y Newell's por la Liga Profesional, para el delantero cordobés será determinante poder tener continuidad este año para terminar de convencer al cuerpo técnico y a la dirigencia de que sería un acierto ofrecerle la posibilidad de renovar un vínculo con el club que expira en diciembre.

"Estamos muy contentos de que vuelva de esta forma. Es el premio al trabajo, el esfuerzo, la perseverancia. Es un ejemplo. Pasó muchas cosas por sus lesiones y siempre vuelve de la mejor forma. Entrena y le mete mucho para poder recuperarse", expresó su representante Cristian Colazo en diálogo con Sacá del medio.

En relación al futuro del jugador, manifestó que Suárez está muy agradecido por el apoyo que recibió de parte de River y que por esa razón le gustaría seguir en el club más allá de haber recibido ofertas para cambiar de aires. Sin embargo, aclaró que no conoce cuáles son las intenciones de la dirigencia del Millonario al respecto.

"Todo River lo apoyó muchísimo y está bien rodeado. En los últimos años le llegaron ofertas, pero siempre dijo que quiere seguir en River. Charlas no hay, pero es por el momento, por todo lo que vino pasando. En algún momento nos sentaremos a charlar, supongo. No sé qué idea tienen los dirigentes de River. Cuando me junte, me dirán. Con Matías no hemos hablado", manifestó.