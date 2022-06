Todo River está más a la expectativa que nunca por la tan esperada respuesta de Luis Suárez, quien habría pedido una semana más de prórroga para tomar una decisión acerca de su futuro tras quedar libre del Atlético Madrid. Sin embargo, este domingo hubo fuertes sacudones en redes sociales sobre el posible arribo del charrúa a Núñez.

Además del posteo del periodista Bruno Vain, asegurando que "mañana lo anuncian" al Pistolero como jugador de La Banda, Christian Martin generó un "boom" luego de darle la bienvenida a Suárez con un mensaje que rápidamente se viralizó en Twitter. Dicha publicación alcanzó los 100 mil likes. ¡Increíble!

A raíz del impacto que generó la información del "Vikingo" en redes, distintos periodistas publicaron sus versiones de los hechos y no sirvió para aclara el panorama: unos aseguran que Suárez llegará, mientras que otros mantienen la cautela e informan que todavía no hay respuesta oficial. No obstante, la palabra más esperada se hizo presente durante este lunes.

Fabrizio Romano, el periodista líder en información del mercado de pases en Europa y el mundo, se pronunció oficialmente a través de su cuenta de Twitter tras haberse expresado este domingo mediante All About Argentina. En esta oportunidad, el mensaje fue en la misma dirección: "Luís Suárez, más que un sueño para River Plate. Pero Luís se sigue tomando su tiempo para dar su respuesta final. River espera su llamado para esta semana".

Además, el italiano también dejó en claro el plan que tiene el Millonario con la posible contratación del uruguayo. "Ahí está sobre la mesa la propuesta de Suárez para ser el reemplazante de Julián Álvarez, quien está listo para un nuevo capítulo con el Manchester City", publicó Romano. La postura que predomina es la de la cautela, esperando la respuesta oficial de Luis Suárez.