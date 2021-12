Después de que Marcelo Gallardo renovara con River, a los hinchas y dirigentes les quedó una sola duda: ¿qué figuras podrán retener y cuáles se marcharán? Sobre todo porque hay varios pesos pesados, como son los casos de Julián Álvarez, Franco Armani, Paulo Díaz y David Martínez que podrían armar sus valijas.

A pesar de que no es directivo, Nicolás Tagliafico fue consultado por la actualidad del fútbol argentino y qué jugador le gustaría tener en Ajax. Claramente, los cañones del lateral izquierdo de la Selección Argentina apuntaron hacia Núñez. Y, como si fuera poco, sostuvo que ya habló en Países Bajos para que aceleren por la figura a la que quiere de compañero.

"Se lo dije antes de la Copa América", resaltó Tagliafico sobre su charla con Marc Overmars, director deportivo de Ajax, respecto a Julián Álvarez. Si bien el ex Banfield e Independiente no se mete en las negociaciones que lleve a cabo el ex futbolista de Barcelona, manifestó que "seguramente River esté pidiendo mucho dinero".

Además, en diálogo con Presión Alta, se refirió al futuro del Araña: "Creo que Juli es un chico inteligente, que está abierto a aprender y escuchar, pero no tengo dudas de que si llega podría hacer un gran torneo desde el principio, por su personalidad o por ser un chico joven que manejó las cosas tan bien; hay muchos que se caen".