El ciclo de Martín Demichelis va desarrollándose a fuego lento en El Millonario. Tras la salida histórica de Marcelo Gallardo, el nuevo director técnico de River Plate va formando el plantel y disputando amistosos para ver qué materia prima tiene para encarar la temporada y, además, para tener la convicción de qué puestos debe reforzar su equipo para una exigencia competencia en 2023.

Uno de los puestos que Micho aseguró como prioridad es el de un delantero goleador y en las últimas horas se aceleró el acuerdo con un atacante internacional con una larga experiencia en su Selección y en Europa. Sí, se ultiman detalles para que Salomón Rondón sea nuevo jugador de River Plate por al menos 2 años. ¿Qué encontró el formado en Bayern Munich en él?

Las primeras referencias que aparecieron no fueron positivas. Es cierto que en la temporada 21-22 de la la Premier League solo sumó 1 gol y 1 asistencia en 20 partidos con Everton y que la actual no logró convertir en 7 encuentros. También es real que no jugó la última Copa del Mundo y que actualmente se encuentra sin contrato en ningún club. Entonces, ¿qué vieron de atractivo desde el cuerpo técnico del Millonario?

Goleador de experiencia. El centrodelantero venezolano tiene 33 años y sigue vigente en su rendimiento. Por cierto, acumula 7 goles en sus últimos 10 partidos con la Selección de Venezuela. ¿Quiénes lo sufrieron? Bolivia -con un hat-trick por las Eliminatorias-, Malta, Emiratos Árabes, Panamá y Siria. También vale la pena dar cuenta que es un histórico de la Vinotinto con 38 tantos en 93 encuentros. Jugador de clase mundial.

Su trayectoria

Aragua FC, UD Las Palmas, Málaga, Rubin Kazan, Zenit, West Brom, Newcastle, DL Pro, CSKA Moscú y Everton son los equipos que contaron con su talento en su carrera profesional. ¿Cuántos goles registró? 135 en 425 encuentros. ¿Los llevará al fútbol argentino?