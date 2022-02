En el mundo River quedaron más que tranquilos con la renovación del contrato de Marcelo Gallardo. Sin embargo, saben que será el último año en el que estará vinculado a la conducción del Millo, ya que así lo dejó en claro durante la conferencia de prensa en la que anunció su continuidad.

A pesar de que los dirigentes todavía no están pensando en lo que suceda dentro de 10 meses, sí lo hacen aquellos que no están dentro del universo riverplatense las 24 horas del día. Y así fue como un futbolista que surgió de las inferiores del Millonario, con quien fue campeón, se refirió al futuro entrenador.

Los hinchas de River no quieren ni pensar en lo que sucederá una vez que culmine el contrato del Muñeco, y en la misma vereda se paró Carlos Morete, quien fuese delantero del elenco de Núñez y campeón del Metropolitano 1975 con la Banda: "Después de Gallardo va a costarle a River porque lo que él hizo es único", expresó.

Sin embargo, el Puma no dudó en postular a un entrenador para que la dirigencia comandada por Jorge Brito tenga en cuenta de cara al sucesor de Gallardo: "River puede tener entrenadores con espalda como Almeyda, o algún otro que la gente va a respetar y va a poder bancar más los resultados", manifestó en diálogo con Crack Deportivo.

Más allá de referirse al Pelado como una de las opciones que los dirigentes de River deberán evaluar de cara al futuro, también analizó la transferencia de Julián Álvarez a Manchester City: "Por ahí juega dos o tres partidos y lo limpian. ¿No le bajaron caña a Lionel Messi en España? Nadie se salva, más un pibe que va de River", expresó Morete sin pelos en la lengua. Pero no quedó allí: "Yo no sé si Álvarez está para Europa porque es rápido pero no tan rápido, si hoy formaría parte del plantel del City, no creo que pelearía por la titularidad".