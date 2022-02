No quedan dudas que el mercado de pases de River está siendo implacable. Con los arribos confirmados de Tomás Pochettino, Emanuel Mammana, González Pirez, Esequiel Barco, Juanfer Quintero y Elías Gómez, más la suma de Andrés Herrera este mismo jueves y el plus no haber perdido bajas de peso del once campeón de la Liga Profesional, está claro que el objetivo del Millonario para este 2022 es ir por todo.

Cuando llegó Gómez -el últmo hasta el arribo de Herrera- desde adentro de River habían afirmado que no se retiraban del mercado y por eso cerraron al lateral derecho de San Lorenzo comprando el 50% del pase a cambio de 2.5 millones de dólares, siendo ésta una de las posiciones que le quedaba en el tintero a los de Núñez por reforzar.

El puesto restante que se rumoreaba para que llegue algún jugador más a River era en la delantera, pero al confirmarse que Julián Álvarez se quedará en el club al menos hasta julio, dieron casi de baja esta posibilidad de sumar un atacante más. Así y todo, los hinchas millonarios se quedaron de que se incorpore uno más que estaba en la lista para esta posición y por eso lo hicieron tendencia en las redes pidiéndolo a puro tuit.

Valentín "Taty" Castellanos es el delantero que vuelve locos a los fanáticos, quienes no dudaron en llenar la red social del pajarito de su nombre y su apodo para volverlo trending topic. Esta estrategia les funcionó con Juanfer Quintero, motivo por el cual fueron más que insistentes.

Si bien todo indica que este mercado finalmente se cerró para River con Herrera en el lateral derecho como último refuerzo, la ilusión de los hinchas por la estrella de la MLS estará latente para que se haga un intento más ahora, ya que quizá para el momento en el que el Millonario busque el reemplazante para Álvarez, Castellanos ya no pueda ser una opción ya que tuvo llamados del Palmeiras para arribar al bicampeón de América.