Argentina tenía uno de los mejores planteles de la competencia y no llegó a las semifinales. Todo parece indicar que este fue el punto final para el ex jugador que supo ser referente de la Selección.

Javier Mascherano fracasó al frente de la Selección Argentina. El combinado albiceleste no llegó a semifinales y termina su sueño olímpico. Es el fin de ciclo para el ex futbolista que fue tan importante y referente para la Albiceleste.

Si bien el resultado ante Francia fue muy corto y por momentos no se notó tanta diferencia entre seleccionados, Argentina fue eliminada. Tras lo sucedido en el Sudamericano, en donde Mascherano no logró clasificarse al Mundial, el propio Mundial, al que se clasificó por escritorio y un Preolímpico con altos y bajos y fue salvado por Gondou, y estos Juegos en donde le costó encontrar el equipo en los primeros tiempos, Mascherano no pudo darle sentido al equipo.

Frente a Francia, el equipo falló en ambas áreas, no se replegó bien en ningún momento, nunca fue sólido. A nivel ofensivo, Argentina mostró lo peor. Luciano Gondou entró sobre el final y no pudo con la única que tuvo, Julián Álvarez redondeó un pésimo Juego Olímpico, Beltrán no estuvo nunca a la altura de semejante desafío y casi no pateó al arco.

Los partidos se merecen en el juego y se ganan en las áreas: Francia pateó dos veces al arco e hizo un gol; Argentina cuatro y ninguno. Si bien el equipo encontró sus formas con Equi Fernández, tramos de Thiago Almada, pero estuvo flojo desde la incorporación de los laterales y con el acompañamiento de Cristian Medina nunca hubo un cambio de ritmo.

Claudio Echeverri y Gondou tal vez entraron tarde y Mascherano desde el banco no logró intervenir de manera efectiva para que su equipo lastimara a una Francia que con muy poco venció al equipo argentino.

¿Es fin de ciclo para Mascherano? ¿Seguirá entrenando al equipo Sub 20? ¿se cerrará esta etapa de más tristezas que alegrías? Todo parece dado para un fin porque esto fue un fracaso. Argentina tenía uno de los mejores planteles de la competencia y entre rendimientos bajos y un entrenador que no pudo intervenir de la mejor manera, Argentina no estuvo a la altura.